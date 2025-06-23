Группа компаний "Алгоритм" возглавила топ застройщиков Алтайского края

За 11 лет компания реализовала 12 жилых комплексов и строит New Terra – микрорайон с полной инфраструктурой

23 июня 2025, 11:10, ИА Амител erid: 2W5zFJ7YFYk

Квартал New Terra / Фото: ГК "Алгоритм"

По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) за первое полугодие 2025-го группа компаний "Алгоритм" стала лидером среди строительных компаний региона. Это достижение компания отмечает в год своего 11-летия. Сегодня "Алгоритм" зарекомендовал себя как надежный девелопер, реализующий масштабные жилые проекты в Барнауле. Компания продолжает укреплять позиции на рынке недвижимости Алтайского края, предлагая качественное и комфортное жилье.

Согласно данным ЕРЗ, объем строительства ГК "Алгоритм" на данный момент составляет 124,7 тыс. кв. м жилья, что позволяет компании занимать первую строчку в рейтинге. Это почти 16% от всего объема строительства многоквартирных домов в регионе. Кроме того, за время работы компании не зафиксировали ни одного случая переноса сроков сдачи объектов.

Строительство масштабных ЖК

ГК "Алгоритм" начал свою деятельность с застройки жилого комплекса "Балтийская крепость" в Индустриальном районе Барнаула. Затем продолжил осваивать новые территории города. Выбирали участки в самых разных частях краевой столицы: в спальных районах, рядом с парками, на месте старых частных домов. Так, возвели и заселили жилые комплексы "Крылья", "Титан", "Добрыня", "Джаз", "Сказки" и "Колумб". Сегодня компания работает над проектами "Прайм", "Современник", "Спектр" и "Сокол". Также получили разрешения на строительство еще 100 тыс. кв. м жилья, в разработке находятся новые ЖК в центре города.

"Всего за 11 лет работы "Алгоритм" построил 360 150 кв. метров жилья и реализовал 12 жилых комплексов из 28 домов. Компания строит объекты разного конструктивного типа – от панелей до кирпича и монолита и успешно осваивает как комплексную, так и точечную застройку", – пояснил руководитель ГК "Алгоритм" Андрей Суртаев.

Проекты ГК "Алгоритм" / Фото предоставлены компанией

Планирование для комфорта

Один из самых амбициозных проектов компании – застройка микрорайона New Terra ("Нью Терра"). Проект включает более 40 многоэтажных домов. По словам Андрея Суртаева, когда девелопер заявил о создании микрорайона на 80 гектаров, это стало событием для рынка недвижимости города. До этого никто не брал на себя обязательство застроить такую огромную площадь с полным набором инженерных, социальных и коммерческих объектов.

New Terra интересен тем, что застройщик с нуля спроектировал микрорайон, продумав все важные элементы инфраструктуры: удобные подъезды, просторные дворы и низкую плотность застройки. Это обеспечит комфортное проживание и сохранит личное пространство жителей.

Фокус на потребности покупателей

Для "Алгоритма" лидерство на рынке недвижимости – это не только объемы, но и способность работать с потребностями покупателей.

"Лидерство на рынке жилья для нас – это не только тот объем строительства, который мы можем организовать и успешно реализовать. Это возможность держать руку на пульсе потребностей покупателей наших квартир, работать на опережение их запросов и строить комфортное жилье", – подытожил Андрей Суртаев.

Сейчас застройщик начал развивать и коммерческое строительство. В этом направлении компания уже реализует проект бизнес-центра, а также рассматривает другие решения.

Жилые комплексы "Алгоритм":

ЖК "Прайм". Застройщик: ООО "СЗ "СМАРТ";

ЖК "Спектр". Застройщик: ООО "СЗ "Домостроительная компания";

ЖК "Сокол". Застройщик: ООО "СЗ "Алгоритм-Дом";

ЖК "Современник". Застройщик: ООО "СЗ "Этюд";

БЦ "НьюТерра". Застройщик: ООО СЗ "Алгоритм-Алтай".

С проектной декларацией и требуемой информацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

Фото: ГК "Алгоритм"

ООО "СЗ "Смарт"

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