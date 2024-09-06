Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену

В команду пришла новая вокалистка

06 сентября 2024, 07:55, ИА Амител

Обновленный состав Linkin Park / Кадр из видео

Linkin Park объявила о возвращении на сцену после семилетнего перерыва, который был связан с кончиной Честера Беннингтона.

Участники группы представили новую вокалистку – Эмили Армстронг, ранее выступавшую в хард-рок-коллективе Dead Sara из Лос-Анджелеса.

Вместе с Эмили в группу пришел Колин Бриттейн – продюсер G Flip, Illenium и One OK Rock. Также стало известно, что барабанщик Роб Бурдон покинул коллектив. Некоторые фанаты заметили, что на трансляции концерта не было и гитариста Брэда Делсона.

15 ноября обновленный состав обещает выпустить альбом.