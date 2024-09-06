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Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену

В команду пришла новая вокалистка

06 сентября 2024, 07:55, ИА Амител

Обновленный состав Linkin Park / Кадр из видео
Обновленный состав Linkin Park / Кадр из видео

Linkin Park объявила о возвращении на сцену после семилетнего перерыва, который был связан с кончиной Честера Беннингтона.

Участники группы представили новую вокалистку – Эмили Армстронг, ранее выступавшую в хард-рок-коллективе Dead Sara из Лос-Анджелеса.

Вместе с Эмили в группу пришел Колин Бриттейн – продюсер G Flip, Illenium и One OK Rock. Также стало известно, что барабанщик Роб Бурдон покинул коллектив. Некоторые фанаты заметили, что на трансляции концерта не было и гитариста Брэда Делсона. 

15 ноября обновленный состав обещает выпустить альбом.

  

музыка

Комментарии 2

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Гость

09:14:31 06-09-2024

"The Emptiness Machine" - есть в ВК.

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Гость

11:53:01 06-09-2024

Удачи ребятам, конечно..., но Linkin Park без Честера, как Queen без Фредди, Nirvana без Курта, КиШ без Михаила и т.д. Это в ВИА-гре или каких ни будь Блестках, Кофе в одного может состав меняться и никто особо не заметит.

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