Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену
В команду пришла новая вокалистка
06 сентября 2024, 07:55, ИА Амител
Обновленный состав Linkin Park / Кадр из видео
Linkin Park объявила о возвращении на сцену после семилетнего перерыва, который был связан с кончиной Честера Беннингтона.
Участники группы представили новую вокалистку – Эмили Армстронг, ранее выступавшую в хард-рок-коллективе Dead Sara из Лос-Анджелеса.
Вместе с Эмили в группу пришел Колин Бриттейн – продюсер G Flip, Illenium и One OK Rock. Также стало известно, что барабанщик Роб Бурдон покинул коллектив. Некоторые фанаты заметили, что на трансляции концерта не было и гитариста Брэда Делсона.
15 ноября обновленный состав обещает выпустить альбом.
09:14:31 06-09-2024
"The Emptiness Machine" - есть в ВК.
11:53:01 06-09-2024
Удачи ребятам, конечно..., но Linkin Park без Честера, как Queen без Фредди, Nirvana без Курта, КиШ без Михаила и т.д. Это в ВИА-гре или каких ни будь Блестках, Кофе в одного может состав меняться и никто особо не заметит.