Группа "Жуки" даст бесплатный концерт на Алтае на спортивном празднике

Концерт пройдет 24 сентября в селе Новотырышкино

12 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: cosmicthings.ru

Известная российская группа "Жуки" выступит на VI этапе Большого Сибирского круга. Скачки пройдут 24 сентября в селе Новотырышкино Смоленского района.

Во время турнира разыграют десять призов среди лошадей рысистых и верховых пород. В частности, Кубок губернатора Алтайского края, "Национальное достояние" и "Золото Алтая". Общий призовой фонд составляет больше 7 млн рублей.

Хедлайнером праздника станет группа "Жуки", которая исполнит такие хиты, как "Батарейка", "Танкист", "Окрошка" и многие другие. Кстати, солист группы Валерий Жуков – уроженец города Бийска.

"Сегодня Алтайский край является лидером по размерам призовых сумм, разыгрываемым на всех этапах Большого Сибирского круга", – отметил председатель оргкомитета VI этапа Большого Сибирского круга Сергей Меркулов.

Праздник начнется в 14:00 на ипподроме "Алтай". Вход на мероприятия свободный.