Групповые безвизовые поездки в Иран и Китай запустят к 1 августа
Также для быстрой организации путешествий по России с 1 августа заработают "электронные визы"
26 июля 2023, 16:59, ИА Амител
Безвизовый групповой туристический обмен России с Китаем и Ираном начнется со дня на день. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
По его словам, для быстрой организации путешествий по России с 1 августа заработают "электронные визы". К этой же дате запустят и первые групповые поездки с Ираном и Китаем.
"Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены и буквально со дня на день рассчитываем, что первые группы к нам приедут", – подчеркнул Решетников.
Напомним, что в начале июля Минэкономразвития заявило, что РФ закончила процедуру обмена списками турорганизаций с Китаем и Ираном. Он требуется для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых турпоездках.
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