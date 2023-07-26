Групповые безвизовые поездки в Иран и Китай запустят к 1 августа

Также для быстрой организации путешествий по России с 1 августа заработают "электронные визы"

26 июля 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Безвизовый групповой туристический обмен России с Китаем и Ираном начнется со дня на день. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, для быстрой организации путешествий по России с 1 августа заработают "электронные визы". К этой же дате запустят и первые групповые поездки с Ираном и Китаем.

"Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены и буквально со дня на день рассчитываем, что первые группы к нам приедут", – подчеркнул Решетников.

Напомним, что в начале июля Минэкономразвития заявило, что РФ закончила процедуру обмена списками турорганизаций с Китаем и Ираном. Он требуется для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых турпоездках.