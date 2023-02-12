Группу россиян эвакуировали из зоны землетрясения на юго-востоке Турции
Сбор и отправку людей организовали сотрудники посольства
12 февраля 2023, 15:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом сообщили в посольстве России в Анкаре.
"Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавших вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы", – сказано в сообщении.
Отмечается, что сборы и перелёт организовали сотрудники посольства.
Ранее сообщалось, что семью россиян – супруги и двое детей – погибших в Хатае при землетрясении, похоронили в Турции.
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