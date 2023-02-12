Группу россиян эвакуировали из зоны землетрясения на юго-востоке Турции

Сбор и отправку людей организовали сотрудники посольства

12 февраля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом сообщили в посольстве России в Анкаре.

"Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавших вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сборы и перелёт организовали сотрудники посольства.

Ранее сообщалось, что семью россиян – супруги и двое детей – погибших в Хатае при землетрясении, похоронили в Турции.