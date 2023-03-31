Грузчик обворовал склад с унитазами и спустил все деньги за четыре дня

Теперь правоохранители ищут унитазы по всему Подмосковью

31 марта 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Подмосковье мужчина украл со склада унитазы, продал, потратил вырученные деньги и пришёл в полицию с чистосердечным признанием, сообщает Life.

43-летний мужчина до увольнения работал грузчиком на оптовой фирме. Накануне он вспомнил, что знает все входы и выходы на склад с унитазами, и решил его обворовать. Для этого он скрутил номера с заброшенной возле дома машины, прикрутил их на арендованный фургон и ночью поехал на дело.

"Подъехав к ангару, грузчик вскрыл дверь и отключил камеры, после чего принялся таскать со склада унитазы. Когда машина была под завязку забита, он отправился к местным скупщикам и перепродал наворованное за 200 тысяч рублей", – отмечает Telegram-канал SHOT.

Деньги мужчина потратил за четыре дня, а после пришёл в полицию с чистосердечным признанием. Теперь правоохранители ищут пропавшие унитазы.