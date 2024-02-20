Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе

1 апреля 2022 года он из автомата расстрелял четырех российских военнослужащих

20 февраля 2024, 21:27, ИА Амител

Тюремная камера / Фото: unsplash.com

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наемника из Грузии за убийство российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

Как установил суд, в марте 2022 года Мамука Гацарелия приехал на Украину, где подписал контракт с вооруженными силами из корыстных побуждений. Он прошел обучение, получил должность стрелка и был переправлен в Мариуполь. 1 апреля 2022 года он из автомата расстрелял российских военнослужащих. Три человека погибли на месте, одному удалось выжить. 14 апреля он бросил в группу российских военных две боевые гранаты.

Он признал свою вину. Об апелляции сторонами в публикации не сообщается.