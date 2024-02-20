Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе
1 апреля 2022 года он из автомата расстрелял четырех российских военнослужащих
20 февраля 2024, 21:27, ИА Амител
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наемника из Грузии за убийство российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.
Как установил суд, в марте 2022 года Мамука Гацарелия приехал на Украину, где подписал контракт с вооруженными силами из корыстных побуждений. Он прошел обучение, получил должность стрелка и был переправлен в Мариуполь. 1 апреля 2022 года он из автомата расстрелял российских военнослужащих. Три человека погибли на месте, одному удалось выжить. 14 апреля он бросил в группу российских военных две боевые гранаты.
Он признал свою вину. Об апелляции сторонами в публикации не сообщается.
22:34:21 20-02-2024
Жизнь коротка.Пожизненнный срок тоже.
07:31:14 21-02-2024
к пожизненному заключению ---- теперь главное чтобы не освободили
09:59:25 21-02-2024
А теперь его будут кормить, одевать и обувать, будет жить в тепле и крыша над головой есть , охранять, а на это денюжки идут народные! А могут амнистировать, могут обменять Дешевле с ним и правильнее его лишить жизни как и он поступил!