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Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе

1 апреля 2022 года он из автомата расстрелял четырех российских военнослужащих

20 февраля 2024, 21:27, ИА Амител

Тюремная камера / Фото: unsplash.com
Тюремная камера / Фото: unsplash.com

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наемника из Грузии за убийство российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

Как установил суд, в марте 2022 года Мамука Гацарелия приехал на Украину, где подписал контракт с вооруженными силами из корыстных побуждений. Он прошел обучение, получил должность стрелка и был переправлен в Мариуполь. 1 апреля 2022 года он из автомата расстрелял российских военнослужащих. Три человека погибли на месте, одному удалось выжить. 14 апреля он бросил в группу российских военных две боевые гранаты.

Он признал свою вину. Об апелляции сторонами в публикации не сообщается.

суд спецоперация

Комментарии 3

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Гость

22:34:21 20-02-2024

Жизнь коротка.Пожизненнный срок тоже.

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Гость

07:31:14 21-02-2024

к пожизненному заключению ---- теперь главное чтобы не освободили

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ТатьянаА

09:59:25 21-02-2024

А теперь его будут кормить, одевать и обувать, будет жить в тепле и крыша над головой есть , охранять, а на это денюжки идут народные! А могут амнистировать, могут обменять Дешевле с ним и правильнее его лишить жизни как и он поступил!

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