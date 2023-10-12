Грузия от грузинки. Как новый шеф-повар вывела ресторан "Пили-Швили" на новый уровень
Чем Барнаул заманил именитого гуру грузинской кухни и почему город оказался идеальным для блюд горной и гордой страны
12 октября 2023, 10:00, Александра Черданцева erid: LjN8K7SJF
Москва, Сочи, Екатеринбург, Сургут – известный грузинский шеф-повар Нино Сулава работала во многих городах России. Вводила авторское меню, открывала рестораны. Сейчас у нее есть предложения из Китая, Канады и других стран и городов, но вот уже почти год она работает в Барнауле, в ресторане "Пили-Швили". Говорит, что и этот город, и этот ресторан – именно то, что ей сейчас нужно. Чем Алтайский край привлек такого востребованного специалиста и чем она теперь привлекает гостей – Нино рассказала в интервью amic.ru.
Алтай – любовь
– Нино, добрый день!
– Здравствуй, дорогая, пойдем скорее пить чай и угощаться нашими блюдами!
– Спасибо, с удовольствием! Нино, читала о вас, вы ведь много где работали. Как давно в России?
– В Россию я приехала 20 лет назад, и меня затянуло. Еще со времен СССР для меня эта страна – второй дом. По-моему, не осталось региона в России, где бы я ни была.
Мне нравится движение: открыть ресторан в одном городе, обновить меню в другом. Чтобы развиваться – всегда надо менять условия, обстановку. Причем мне не важно, насколько большой будет город: живет там 100 тысяч человек или миллионы. Везде есть интересные для повара особенности: как люди едят, что они любят. Везде хочется познакомить людей с настоящей грузинской кухней.
– Но вы в Барнауле уже почти год. Есть сейчас у вас еще какие-то предложения?
– Они есть всегда. Из Китая вот второй день звонят. Но я пока остаюсь здесь.
– В Китае тоже хотят открыть грузинский ресторан? Там популярна такая кухня?
– Грузинская кухня сейчас много где популярна. Наши блюда подходят абсолютно всем вкусовым, скажем так, группам. И вегетарианцам, и любителям мяса, и любителям рыбы, и всем остальным.
– То есть пока вы работаете в Барнауле. А почему?
– Есть две главные причины. Мне очень нравится город и регион. Алтай – это легкие России, такая красота, я много где была, но здесь и природа, и люди меня просто потрясают. А чтобы меня, грузинку, удивить природой и радушием, – такого не бывает. Но Алтай, оказывается, очень похож на Грузию. А Барнаул тихий и красивый.
Я больше скажу, в Алтайском крае грузинская кухня вкуснее, чем в некоторых других регионах. Воздух здесь чище, поэтому блюда лучше раскрываются, и продукты очень качественные.
А еще мне очень импонируют собственники ресторана "Пили-Швили". Они делают это с душой, так, чтобы всем было комфортно. Я первый раз вижу учредителя, который всех работников знает по именам, интересуется их жизнью и здоровьем, и даже их родственниками, предлагает помощь в сложной ситуации, понимаешь?
Учредителя, который дает шеф-повару столько свободы, столько возможностей для творчества. Это очень ценно. У него большие планы по развитию ресторана, мне это по душе. Я верю в будущее этого ресторана. И вкладываю в него столько энергии и любви.
Грузинский ресторан не может быть без грузинского повара
– Нино, вопрос, может, вам банальным покажется, но почему важно, чтобы блюдо национальной кухни готовили именно представители этой национальности?
– Если речь о грузинской кухне, то это особенно важно. Мы рождаемся с этими вкусами в крови, мы знаем и любим все эти наши специи с самого детства. Мы можем пару щепоток на глаз в блюдо добавить и сделать его по-настоящему грузинским. Поварам из других стран трудно уловить эти нотки, а у нас любой грузин сделает вам восхитительное блюдо местной кухни даже без специального образования и опыта работы в ресторане.
Мне многие говорят, что я всегда везу с собой Грузию. Это так и есть: моя главная цель – показать людям, какая это восхитительная кухня. А чтобы так и было, важно все: и специи, и продукты, и команда, и руководитель.
Так что да, в грузинском ресторане обязательно должен быть хотя бы один повар-грузин.
– А кроме вас в "Пили-Швили" есть грузины?
– Да! Я привела с собой несколько грузин, и поваров, и административный персонал из Сочи, Москвы, Тбилиси. Я звонила каждому из них и говорила: приезжай, тебе здесь очень понравится. И им действительно нравится, они тоже здесь осели.
– Грузинская кухня очень вкусная. Но все равно у нас, россиян, другие вкусовые привычки. Вы свою кухню адаптируете под страну или даже город?
– Конечно. И в этом помогают как раз русские повара, мы всегда работаем в тандеме. Например, мы, грузины, очень любим соль. Если не досолить, то нужный вкус не раскроется. Но именно от русских коллег я научилась, как не переступить ту грань, где жители России уже плохо воспринимают соль. Нужен баланс и по остроте.
Есть еще одна интересная особенность мультинациональной работы поваров. У русских все четко, по рецепту, грузины же часто сыплют от души, добавляют что-то новое. А потому работа в команде это всегда лучше. Я именно так работу и выстраиваю в ресторанах, куда меня приглашают.
Со своими традициями мы знакомим и русских официантов: как встретить гостя, как помочь выбрать блюдо, как его подать. Вы не представляете, как много я своим ребятам рассказываю о нашей стране, они, по-моему, уже знают каждый камень в Грузии. (Смеется.)
Сыр по спецзаказу
– Залог вкусной кухни – это не только повар, но и специи, продукты. Где вы их покупаете?
– Вот, например, сыры для этого хачапури (как же прийти в грузинский ресторан и не отведать хачапури, – прим. ред.) произвели здесь, на Алтае. Я специально ездила на местную ферму и научила технологов, как сделать именно тот сыр, который максимально раскроет вкус хачапури. Имеретинский сыр придает сочности, а сулугуни хорошо тянется. Ну ведь тает же во рту, дорогая?
– Спасибо, очень вкусно! То есть проблем с продуктами у вас нет?
– В основном мы используем местные продукты, так что проблем нет. А вот привозное не все. Например, форель теперь будем напрямую из Санкт-Петербурга заказывать, потому что она высокого качества.
– Нино, а как насчет цен? Ведь сейчас все так подорожало.
– Очень подорожало. Но мы стараемся не задирать цены на наши блюда, чтобы они оставались доступными. Чтобы любой мог прийти в наш ресторан и что-то попробовать.
Некоторые продукты, а тем более алкоголь, вообще ушли с рынка. Но с Грузией у России хорошие отношения, поэтому все, чего нет в Алтайском крае, мы спокойно покупаем либо в Грузии, либо где-то по России заказываем.
Было хорошо, стало еще лучше
– Насколько сильно вы изменили меню в "Пили-Швили"?
– Я добавила авторские блюда, но в каждом ресторане я их делаю разными, чтобы они не повторялись. Что-то меняла в оформлении, что-то – в рецептуре. Одно скажу точно: вкус будет точно такой, как в Грузии.
– "Пили-Швили" работает с 2018 года, а сколько вообще живут рестораны, как часто надо что-то обновлять?
– По мелочи обновления идут постоянно, это необходимо для поддержания статуса ресторана. А насчет дизайна интерьера – вы посмотрите, как у нас замечательно и колоритно: ковры на полу, картины и тарелки на стенах – это же все из Грузии привезено. Я нигде такого не видела. Когда у нас новая управляющая из Москвы приехала, зашла и с порога сказала, что тут все идеально. Она же тоже грузинка.
Я уверена, что "Пили-Швили" скоро будет во многом примером для других ресторанов, как по кухне, так и обслуживанию. Сейчас ресторан активно развивается.
– Сегодня даже в Барнауле немало ресторанов, постоянно что-то новое открывается. Как удержать своего гостя? Только ли вкусной едой?
– Чтобы люди приходили и возвращались, нужна опять же командная работа. Кухня отлично приготовила, зал отлично встретил гостя и подал ему блюдо. Грузия начинается с самого порога. У нас много постоянных гостей, и это приятно.
Еще один важный момент: мы все готовим из-под ножа, никаких заготовок со вчера у нас нет, даже тесто замешиваем несколько раз в день, и гости это очень ценят.
– Что именно из грузинской кухни любят в Барнауле?
– Жители всех более северных регионов любят побольше мяса. Так и у вас. Одно из самых топовых блюд – хинкали.
– Насколько придирчивы барнаульцы?
– Для меня стало большим открытием, что гости ресторана "Пили-Швили" действительно понимают эту еду, они знают вкусы, приходят за определенными гастрономическими эмоциями. И что для меня особенно ценно, что руководство ресторана отлично знает грузинскую кухню и делает ее здесь именно такой.
– А грузины к вам ходят?
– Еще как. И армяне ходят. И им очень нравится. И вы приходите!
ИП Набатова Людмила ВасильевнаРеклама
10:17:04 12-10-2023
Отличный ресторан. Бываю часто, очень нравится. Да и заполняемость зала говорит сама за себя
10:29:04 12-10-2023
Гость (10:17:04 12-10-2023) Отличный ресторан. Бываю часто, очень нравится. Да и заполня... Когда с посещаемостью проблем нет, каждую неделю статью на Амике не заказывают
14:29:50 12-10-2023
замечательный ресторан! кухня, атмосфера, обслуживание- все на уровне! процветание вам, уважаемые!
10:19:05 12-10-2023
Шеф-повар грузинского ресторана женщина ? Очень спорное и неоднозначное решение. Надо зайти, может у меня и поменяется мнение, может наоборот это то что надо окажется, т.к. именно от Шеф-повара зависит вся кухня в ресторане.
10:29:58 12-10-2023
Гость (10:19:05 12-10-2023) Шеф-повар грузинского ресторана женщина ? Очень спорное и не... Соглашусь с Вами). Сама люблю очень грузинскую кухню, много раз бывала в Грузии, и конечно была покорена таким обилием вкусных блюд))). А когда муж пригласил в этот ресторанчик порадовать (это было больше года назад) была разочарована, от слова "очень". Месторасположение отличное, атмосфера хорошая в ресторане и персонал внимательный, а вот с блюдами было что-то не то. Обычные пхали из шпината и свеклы принесли-маленькие (размер с чайную ложку), сухие, в Грузии бы даже на такое посмотреть не дали. Стало даже заманчиво, что сменился повар))) специально пойду))) хочу исправить свое впечатление). Всетаки от повара зависит многое!
10:29:59 12-10-2023
Был пару раз. Не понравилось с первого раза. Пошел во второй, в надежде что мнение поменяется, но увы.
11:29:34 12-10-2023
Понятно, что хинкали топовое. Там рядом одни студенты. Во времена нашей учебы на ура шли различные перожки и пельмени в пельменной на пл. Советов.
11:53:37 12-10-2023
Гость (11:29:34 12-10-2023) Понятно, что хинкали топовое. Там рядом одни студенты. Во вр... Ну, да, цены то как раз для студентов.))))
16:00:21 12-10-2023
Гость (11:29:34 12-10-2023) пельмени в пельменной на пл. Советов. "Пёльмёни со смётаной" - у них там печатная машинка утеряла литеру "е", поэтому всё было через "ё"
11:47:56 12-10-2023
Были один раз и этого хватило. Распиаренное заведение и не более того.
12:12:32 12-10-2023
Были в этом ресторане неоднократно, блюда очень вкусные, атмосфера очень тёплая и уютная! По вечерам всегда залы заполнены почти полностью, звучит великолепная грузинская музыка! Ресторан именно для ценителей грузинской кухни! Удачи и процветания!!!!!
12:14:32 12-10-2023
а грузинка грузинчики готовит?))
12:44:02 12-10-2023
Отличное место! Отличная кухня, блюда вкусные и оыормлены аппетитно! Успехов вам и держите марку
13:07:36 12-10-2023
перевод названия Пили-Швили можно узнать?
13:55:34 12-10-2023
Гость (13:07:36 12-10-2023) перевод названия Пили-Швили можно узнать?... Нет перевода, Это как хмели-сунели
15:10:35 12-10-2023
Гость (13:55:34 12-10-2023) Нет перевода, Это как хмели-сунели... Хмели это сухой. Сунели это спецы, приправа... Хмели-сунели это сухие спецы. Приправа, состоящая из высушенных и мелко измельчённых пряности.
13:58:14 12-10-2023
Гость (13:07:36 12-10-2023) перевод названия Пили-Швили можно узнать?... там букву "Ш" по ошибке ко второму слову приписали
15:55:59 12-10-2023
Гость (13:07:36 12-10-2023) перевод названия Пили-Швили можно узнать?... Название расчитано на быдло клиентуру . Пили вы знаете по Русский что означает, а швили это окончание некоторых Грузинских фамилии МахараШВИЛИ, ДжугаШВИЛИ и т.д. Вообщем не название а белиберда какая-то. Некогда уважающий себя Картвели не назавет то что связанно с ее ВЕЛИЧЕСТВОМ ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ такой дребеденью. ღрузин может назвать! а картвели никогда! Между ღрузином и Кртвелом в ментальном смсле, огромное разница, но это уже другая история.
20:20:24 12-10-2023
Гость (15:55:59 12-10-2023) Название расчитано на быдло клиентуру . Пили вы знаете ... Пилишвили это просто фамилия
16:06:59 12-10-2023
Гость (13:07:36 12-10-2023) перевод названия Пили-Швили можно узнать?... на русском наверное будет что-то типа фамилии Бухайлов, а вообще неудачное название, надо менять
14:24:19 12-10-2023
Самый вкусный и красивый ресторан
14:57:06 12-10-2023
захотелось сходить. вкусно написали)
14:57:07 12-10-2023
Лучше чем Рыжая цапля ?
15:48:38 12-10-2023
Много раз посещала ресторан «Пили-Швили», и каждый раз была в полном восторге! Волшебная атмосфера, прекрасный интерьер, приветливый персонал! Отдельно хочется отметить кухню в этом ресторане! Гастрономический восторг! Лично поблагодарили шеф-повара Нино, за ее профессионализм и внимание к деталям!
18:07:13 12-10-2023
А вы были в хочупури? И попахивает липовыми комментариями, если честно.
12:26:45 19-10-2023
Гость (18:07:13 12-10-2023) А вы были в хочупури? И попахивает липовыми комментариями, е... Согласна, ХочуПури - ТОП, показатель всегда полная посадка, а тут даже на фото - ни души, ни фото блюд)
23:47:59 15-10-2023
Года три назад там были, через полтора часа принесли холодный шашлык, который все это время "готовился"... Желания повторить не возникало