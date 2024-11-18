НОВОСТИПроисшествия

Грузовик перевернулся на трасе Барнаул – Бийск

Пострадавших в аварии, по предварительной информации, нет

18 ноября 2024, 11:10, ИА Амител

Грузовик перевернулся на трассе Барнаул – Бийск. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам, транспортное средство могло столкнуться с ограждением. Оно завалилось на бок и частично блокировало полосу. На каком именно участке трассы произошла авария – не уточняется.

Работают на месте происшествия сотрудники ДПС. Утверждается, что в аварии никто не пострадал.

коммунальная авария

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

11:26:51 18-11-2024

Уснул?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров