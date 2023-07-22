Грузовик перевернулся в Алтайском крае и почти целиком перекрыл дорогу
ДТП произошло примерно в 50 километрах от Славгорода
22 июля 2023, 11:31, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
В Алтайском крае перевернулся грузовик на трассе Камень-на-Оби – Славгород, сообщили в телеграм-канале "В курсе 22".
Уточняется, что ДТП случилось примерно в 50 километрах от Славгорода. На кадрах с места происшествия видно, что фура перекрыла большую часть дороги, а также частично находится в кювете.
Сведения об обстоятельствах случившегося и пострадавших уточняются.
Накануне на Алтае при столкновении двух грузовиков погиб один из водителей.
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