Грузовик со скотом пытались вывезти из Алтайского края
Животных из кузова отправили на карантин
03 сентября 2023, 17:04, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пресечена незаконная перевозка скота из Алтайского края в Республику Дагестан. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
При проверке грузовика в Поспелихинском районе специалисты обнаружили внутри 30 голов крупного рогатого скота. Ветеринарные документы на животных перевозчик представить не смог.
Животных из машины отправили на карантин. Все затраты, связанные с ними, возложили на нарушителей.
Перевозчика привлекут к ответственности.
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