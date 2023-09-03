Грузовик со скотом пытались вывезти из Алтайского края

Животных из кузова отправили на карантин

03 сентября 2023, 17:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пресечена незаконная перевозка скота из Алтайского края в Республику Дагестан. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

При проверке грузовика в Поспелихинском районе специалисты обнаружили внутри 30 голов крупного рогатого скота. Ветеринарные документы на животных перевозчик представить не смог.

Животных из машины отправили на карантин. Все затраты, связанные с ними, возложили на нарушителей.

Перевозчика привлекут к ответственности.