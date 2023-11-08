Грузовой, большой, вместительный. Где выгодно купить автоприцеп?
В магазинах "За прицепом" 11 ноября пройдет большая распродажа
08 ноября 2023, 14:08, ИА Амител erid: LjN8KTyGC
Близится грандиозная распродажа, а значит, пора планировать список покупок. 11.11 – это повод купить с хорошей скидкой что-то реально полезное. Кто-то выберет сковородку и кастрюлю, кто-то пополнит свой гардероб, а кто-то сможет хорошо сэкономить, выгодно купив автоприцеп. Да-да, целый автоприцеп. На то оно и 11 ноября, чтобы радовать покупателей скидками. Рассказываем, где можно совершить такую крупную покупку по выгодной цене.
Где можно купить прицеп со скидкой?
В магазинах "За прицепом", которые находятся в Барнауле по следующим адресам:
- Павловский тракт, 311г;
- Северный Власихинский проезд, 67.
А также в Бийске по адресу: ул. Революции, 106 и в Новоалтайске по адресу: ул. Дорожная, 60.
Насколько выгодно покупать прицеп в ноябре?
Акция "11.11 крути колесо!" действует с 03.11.23 по 10.11.23. В эти дни крутите на сайте novoaltaisk.zapricepom.ru/akcija-11-11 колесо фортуны и получайте скидку от 3000 до 5000 рублей на любой прицеп. Выпавший промокод можно применить только 11.11.23.
Порадуйте себя выгодной покупкой перед Новым годом.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону +7(3852) 590-709.
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