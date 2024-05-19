Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
Транссибирская магистраль перекрыта
19 мая 2024, 15:25, ИА Амител
Кадры с места происшествия / Kras Mash
В Красноярском крае грузовой поезд сошел с рельс. Об этом сообщает Kras Mash.
Инцидент произошел на перегоне Красноярск Восточный – Сорокино. Из-за аварии железная дорога оказалась повреждена. На место выехал ремонтный поезд.
Пять поездов и две электрички будут задержаны.
В РЖД создали оперативный штаб, чтобы разбираться с последствиями аварии. Пострадавших нет.
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