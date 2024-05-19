Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае

Транссибирская магистраль перекрыта

19 мая 2024, 15:25, ИА Амител

Кадры с места происшествия / Kras Mash

В Красноярском крае грузовой поезд сошел с рельс. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел на перегоне Красноярск Восточный – Сорокино. Из-за аварии железная дорога оказалась повреждена. На место выехал ремонтный поезд.

Пять поездов и две электрички будут задержаны.

В РЖД создали оперативный штаб, чтобы разбираться с последствиями аварии. Пострадавших нет.