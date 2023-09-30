Грузовой поезд сошел с рельсов в Бурятии
Пострадавших нет
30 сентября 2023, 10:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на севере Бурятии, сообщает ТАСС.
По данным пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги, инцидент случился 30 сентября в 03:45 по местному времени на участке Северобайкальск – Нижнеангарск.
РЕН ТВ со ссылкой на местное МЧС уточняет, что с рельсов сошли две секции локомотива.
Пострадавших и угрозы экологии нет, движение на дороге не ограничено. Причину выясняют.
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