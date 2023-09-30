Грузовой поезд сошел с рельсов в Бурятии

Пострадавших нет

30 сентября 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на севере Бурятии, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги, инцидент случился 30 сентября в 03:45 по местному времени на участке Северобайкальск – Нижнеангарск.

РЕН ТВ со ссылкой на местное МЧС уточняет, что с рельсов сошли две секции локомотива.

Пострадавших и угрозы экологии нет, движение на дороге не ограничено. Причину выясняют.