Осенний коридор затмений. Что нельзя делать в этот период и как к нему подготовиться

Астрологи называют этот период самым трудным, опасным и переломным

14 сентября 2024, 10:33, ИА Амител

Затмение / Источник фото: unsplash.com

С 18 сентября по 2 октября пройдет осенний коридор затмений, который начнется с частичного лунного затмения и завершится кольцевым солнечным затмением.

Как пишет телеграм-канал "Сегодня в тренде", астрологи называют этот период самым трудным, опасным и переломным в жизни каждого человека и не советуют в эти дни начинать новые проекты, развлекаться и заводить знакомства. Также рекомендуется до 18 сентября отдохнуть и избегать конфликтов с близкими.

Издание "Гороскопы Mail" отмечает, что оба затмения будут происходить на осях Рыбы – Дева и Овен – Весы. Наблюдать из России за ними не получится, но влияние они на нас окажут.

Лунное затмение символизирует завершение циклов и освобождение от старого, в то время как солнечное затмение открывает новые возможности и завершает двухлетний цикл затмений в знаках Овна и Весов. В этот период важно переосмыслить свои мечты и планы, а также быть внимательными к подсказкам из снов или случайных разговоров.

Энергия затмений начнет ощущаться за неделю до их начала и будет действовать еще неделю после окончания.