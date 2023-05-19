Грядут заморозки. Как спасти рассаду и цветущие деревья?
Эксперт рассказал, что необходимо сделать, чтобы растения легче перенесли похолодание
19 мая 2023, 09:01, Ирина Киселева
Май 2023 года в Алтайском крае слишком непредсказуем: 20 и 21 числа синоптики обещают до +25°С, на следующий день воздух максимально прогреется до +28°С, а вот ночью 23 мая местами по региону, по предварительному прогнозу Алтайского гидрометеоцентра, возможны заморозки до -5°С. Что делать тем, кто успел высадить в грунт рассаду, и как спасти плодовые деревья, которые уже на цвету, amic.ru выяснил у председателя Союза садоводов России в Алтайском крае Владимира Маркова.
Стоит ли сейчас пересаживать рассаду в грунт?
Опытные садоводы знают, что высаживать культурные растения при установлении первых благоприятных температур до +20°С, которые были недавно в Алтайском крае и вернутся в ближайшие выходные, не стоит, отмечает Владимир Марков. Во-первых, земля на глубине 20 сантиметров ещё холодная: она не прогрелась до необходимых 12-18°С.
Во-вторых, возвратные заморозки на Алтае ежегодно отмечаются в период до 10 июня – это значит, что риск гибели растений слишком высок.
"Томаты, перцы, баклажаны и другие овощные культуры не нужно сейчас торопиться высаживать в открытый грунт. Рассаду лучше до середины июня подержать на подоконнике или на балконе, где достаточно хорошее освещение. Если есть теплица, ящики можно перенести туда или сделать в ней кратковременную пикировку (пересадка сеянцев на другое место раньше посадки на место окончательного развития с целью получить растения с большим числом хорошо развитых боковых корней, – прим. ред.), а потом пересадить на постоянное место", – рекомендует эксперт.
Как спасти помидоры, перцы и огурцы от ночных заморозков, если их уже высадили в грунт?
Самый простой и долгоиграющий способ защиты растений от ночных заморозков – это укрыть их нетканым материалом (лутрасил, спандбонд), который в народе называют "плёнкой", отмечает Марков. Над посадками устанавливают металлические дуги, а сверху, как шатёр, натягивают "защиту".
Кстати, эксперт использует её не только в период возможных заморозков, а вплоть до середины июня. В отличие от настоящего полиэтилена, она не только удерживает плюсовые температуры, но и пропускает воду, ультрафиолетовые лучи, которые нужны для развития растений.
"Нетканый материал также защищает побеги от ветра и ожогов, когда солнце слишком активное, а также не даёт быстро испаряться влаге. Я неокрепшую рассаду продолжаю держать под этим временным укрытием примерно до 15 июня. И только после этой даты растения привязываю на столбики, колышки, шпалеры", – делится рекомендациями эксперт.
Нетканый материал можно купить в любом магазине для садоводов и огородников. Если такой возможности нет, спасти овощные растения можно с помощью картонных коробок, бумажных пакетов, пластиковых вёдер (металлические не подойдут), обрезанных пластиковых бутылок.
Агроном отмечает, что растения легче перенесут похолодание, если за сутки до заморозков подкормить их. Биостимулятор нужно добавить в воду для полива. Также сработает опрыскивание листьев раствором калийно-фосфорного или комплексного удобрения.
"Теплицы сейчас очень популярны и они действительно спасают от небольших заморозков. Но нужно понимать, что перцы, баклажаны, помидоры могут в них погибнуть в жаркие дни от резкого перегрева. У нас часто бывает, что ночью заморозки, а днём +20°С, теплицу обязательно нужно вентилировать. Это приемлемо для жителей частного сектора и тех, кто с весны до осени постоянно живёт на даче: утром открыли, вечером закрыли. Но у нас много тех, кто на участок приезжают раз в одну-две недели, – им вариант с теплицей не подходит", – отмечает Владимир Марков.
Как защитить от заморозков плодовые деревья и кустарники?
Старый, но проверенный способ защитить цветущие деревья от морозов – организовать задымление. Подойдут дымовые шашки или можно развести костёр в закрытой металлической бочке на расстоянии не менее 7,5 метра до построек. Напомним, в Алтайском крае сейчас действует особый противопожарный режим, поэтому открытый огонь запрещён. Но он и не нужен, говорит Марков.
"Самые низкие температуры – обычно в период с 3 до 5 утра. Задача в этот промежуток времени защитить цветки, из которых впоследствии должны появиться плоды и ягоды. А решить эту задачу поможет дымовая завеса. Температура дыма от тлеющего в ёмкости костра плюсовая, он расстилается на несколько сантиметров над землёй и защищает от мороза. Не надо жечь берёзовые дрова, подойдут гнилушки, которые долго тлеют, и мокрая солома. Эти работы проводим при наличии воды и огнетушителя", – отмечает эксперт.
Ещё один действенный, но более трудоёмкий способ защиты от ночных заморозков – это дождевание. Плодовые растения и кустарники поливают из шланга с мелким распылителем. И делать это тоже придётся в период с 3 до 5 утра. При замерзании вода образует спасительный ледяной панцирь.
"Огородникам нужно обратить внимание именно на растения, которые цветут. В Алтайском крае уже зацвели некоторые сорта вишни, груши. Есть бутоны на малине, красной и чёрной смородине. На яблонях тоже появились бутоны, а это наиболее ранимая часть дерева. Если их не защитить в период ночных заморозков, урожая или вообще не будет, или будет мало. Если дерево сильно высокое, постарайтесь облить хотя бы основную ветвь", – рекомендует агроном.
Есть садоводы, которые накрывают нетканым материалом даже деревья, добавляет Владимир Маркин. В этом случае ночью можно будет мирно спать, но накануне придётся приложить немало усилий, чтобы организовать для них импровизированные "палатки".
Какие ещё советы дал агроном?
По наблюдениям Владимира Маркова, многие растения погибают не во время незначительных заморозков, а от перегрева. Поэтому все вёдра, бутылки, целлофан, которыми на ночь укрывали рассаду, утром нужно снять.
Лучше всего при выборе посадочного материала отдавать предпочтение алтайским сортам, например, которые были выведены в институте Лисавенко. Они все испытаны, дают хороший урожай и более устойчивы к заморозкам. "Экзотика" и европейские сорта, которые продаются в "Ашане", "Ленте", "Леруа Мерлен", с большей долей вероятности, если не этой, так следующей весной, заморозки не переживут.
Поливать перед заморозками растения не нужно. В капиллярах, почках и веточках скапливается больше влаги, чем должно быть. А во время заморозков они лопаются из-за избытка влаги. Те веточки, где избытка влаги нет, меньше повреждаются.
Торопиться открывать виноград, по мнению агронома, не стоит. У этого растения лоза мороза не боится, но лист и цветочная кисть погибают уже при температуре 0°С. У растения могут позже появиться вторичные почки, но урожай будет потерян на 80%. Поэтому на шпалеру поднимать виноград пока не нужно, а тем, кто уже это сделал, растение нужно перед заморозками укрыть.
09:31:46 19-05-2023
Откуда взяли минус по прогнозу это раз. Дваз, минус написали будет 23 мая. А это через 4 дня. Вероятность прогноза на 4 дня вперед приближается к нулю процентов
09:54:41 19-05-2023
Рассаду лучше до середины июня подержать на подоконнике или на балконе - и что потом с ней делать???
10:21:35 19-05-2023
гость (09:54:41 19-05-2023) Рассаду лучше до середины июня подержать на подоконнике или ... А потом можно будет уже и не высаживать. На балконе помидоры и собирать к осени :))
12:13:23 19-05-2023
Опоздал с советами недели на 3-4, уже почти все в ОГ. Советы для предгорий или Барнаула? И никто спанбонд и прочую нетканку пленкой не называет, разве что он.