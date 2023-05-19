Грядут заморозки. Как спасти рассаду и цветущие деревья?

Эксперт рассказал, что необходимо сделать, чтобы растения легче перенесли похолодание

19 мая 2023, 09:01, Ирина Киселева

Фото: amic.ru

Май 2023 года в Алтайском крае слишком непредсказуем: 20 и 21 числа синоптики обещают до +25°С, на следующий день воздух максимально прогреется до +28°С, а вот ночью 23 мая местами по региону, по предварительному прогнозу Алтайского гидрометеоцентра, возможны заморозки до -5°С. Что делать тем, кто успел высадить в грунт рассаду, и как спасти плодовые деревья, которые уже на цвету, amic.ru выяснил у председателя Союза садоводов России в Алтайском крае Владимира Маркова.

Стоит ли сейчас пересаживать рассаду в грунт?

Опытные садоводы знают, что высаживать культурные растения при установлении первых благоприятных температур до +20°С, которые были недавно в Алтайском крае и вернутся в ближайшие выходные, не стоит, отмечает Владимир Марков. Во-первых, земля на глубине 20 сантиметров ещё холодная: она не прогрелась до необходимых 12-18°С.

Во-вторых, возвратные заморозки на Алтае ежегодно отмечаются в период до 10 июня – это значит, что риск гибели растений слишком высок.

"Томаты, перцы, баклажаны и другие овощные культуры не нужно сейчас торопиться высаживать в открытый грунт. Рассаду лучше до середины июня подержать на подоконнике или на балконе, где достаточно хорошее освещение. Если есть теплица, ящики можно перенести туда или сделать в ней кратковременную пикировку (пересадка сеянцев на другое место раньше посадки на место окончательного развития с целью получить растения с большим числом хорошо развитых боковых корней, – прим. ред.), а потом пересадить на постоянное место", – рекомендует эксперт.

Фото: amic.ru

Как спасти помидоры, перцы и огурцы от ночных заморозков, если их уже высадили в грунт?

Самый простой и долгоиграющий способ защиты растений от ночных заморозков – это укрыть их нетканым материалом (лутрасил, спандбонд ) , который в народе называют "плёнкой", отмечает Марков. Над посадками устанавливают металлические дуги, а сверху, как шатёр, натягивают "защиту".

Кстати, эксперт использует её не только в период возможных заморозков, а вплоть до середины июня. В отличие от настоящего полиэтилена, она не только удерживает плюсовые температуры, но и пропускает воду, ультрафиолетовые лучи, которые нужны для развития растений.

"Нетканый материал также защищает побеги от ветра и ожогов, когда солнце слишком активное, а также не даёт быстро испаряться влаге. Я неокрепшую рассаду продолжаю держать под этим временным укрытием примерно до 15 июня. И только после этой даты растения привязываю на столбики, колышки, шпалеры", – делится рекомендациями эксперт.

Нетканый материал можно купить в любом магазине для садоводов и огородников. Если такой возможности нет, спасти овощные растения можно с помощью картонных коробок, бумажных пакетов, пластиковых вёдер (металлические не подойдут), обрезанных пластиковых бутылок.

Агроном отмечает, что растения легче перенесут похолодание, если за сутки до заморозков подкормить их. Биостимулятор нужно добавить в воду для полива. Также сработает опрыскивание листьев раствором калийно-фосфорного или комплексного удобрения.

"Теплицы сейчас очень популярны и они действительно спасают от небольших заморозков. Но нужно понимать, что перцы, баклажаны, помидоры могут в них погибнуть в жаркие дни от резкого перегрева. У нас часто бывает, что ночью заморозки, а днём +20°С, теплицу обязательно нужно вентилировать. Это приемлемо для жителей частного сектора и тех, кто с весны до осени постоянно живёт на даче: утром открыли, вечером закрыли. Но у нас много тех, кто на участок приезжают раз в одну-две недели, – им вариант с теплицей не подходит", – отмечает Владимир Марков.

Фото: amic.ru

Как защитить от заморозков плодовые деревья и кустарники?

Старый, но проверенный способ защитить цветущие деревья от морозов – организовать задымление. Подойдут дымовые шашки или можно развести костёр в закрытой металлической бочке на расстоянии не менее 7,5 метра до построек. Напомним, в Алтайском крае сейчас действует особый противопожарный режим, поэтому открытый огонь запрещён. Но он и не нужен, говорит Марков.

"Самые низкие температуры – обычно в период с 3 до 5 утра. Задача в этот промежуток времени защитить цветки, из которых впоследствии должны появиться плоды и ягоды. А решить эту задачу поможет дымовая завеса. Температура дыма от тлеющего в ёмкости костра плюсовая, он расстилается на несколько сантиметров над землёй и защищает от мороза. Не надо жечь берёзовые дрова, подойдут гнилушки, которые долго тлеют, и мокрая солома. Эти работы проводим при наличии воды и огнетушителя", – отмечает эксперт.

Ещё один действенный, но более трудоёмкий способ защиты от ночных заморозков – это дождевание. Плодовые растения и кустарники поливают из шланга с мелким распылителем. И делать это тоже придётся в период с 3 до 5 утра. При замерзании вода образует спасительный ледяной панцирь.

"Огородникам нужно обратить внимание именно на растения, которые цветут. В Алтайском крае уже зацвели некоторые сорта вишни, груши. Есть бутоны на малине, красной и чёрной смородине. На яблонях тоже появились бутоны, а это наиболее ранимая часть дерева. Если их не защитить в период ночных заморозков, урожая или вообще не будет, или будет мало. Если дерево сильно высокое, постарайтесь облить хотя бы основную ветвь", – рекомендует агроном.

Есть садоводы, которые накрывают нетканым материалом даже деревья, добавляет Владимир Маркин. В этом случае ночью можно будет мирно спать, но накануне придётся приложить немало усилий, чтобы организовать для них импровизированные "палатки".

Фото: amic.ru

Какие ещё советы дал агроном?

По наблюдениям Владимира Маркова, многие растения погибают не во время незначительных заморозков, а от перегрева. Поэтому все вёдра, бутылки, целлофан, которыми на ночь укрывали рассаду, утром нужно снять.

Лучше всего при выборе посадочного материала отдавать предпочтение алтайским сортам, например, которые были выведены в институте Лисавенко. Они все испытаны, дают хороший урожай и более устойчивы к заморозкам. "Экзотика" и европейские сорта, которые продаются в "Ашане", "Ленте", "Леруа Мерлен", с большей долей вероятности, если не этой, так следующей весной, заморозки не переживут.

Поливать перед заморозками растения не нужно. В капиллярах, почках и веточках скапливается больше влаги, чем должно быть. А во время заморозков они лопаются из-за избытка влаги. Те веточки, где избытка влаги нет, меньше повреждаются.

Торопиться открывать виноград, по мнению агронома, не стоит. У этого растения лоза мороза не боится, но лист и цветочная кисть погибают уже при температуре 0°С. У растения могут позже появиться вторичные почки, но урожай будет потерян на 80%. Поэтому на шпалеру поднимать виноград пока не нужно, а тем, кто уже это сделал, растение нужно перед заморозками укрыть.