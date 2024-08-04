Губернатор Алтайского края поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Пассажиропоток ежегодно растет и в 2023 году достиг 8,4 млн человек, из которых 7,8 млн воспользовались пригородным сообщением

04 августа 2024, 10:25, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем железнодорожника всех, кто имеет отношение к этой сфере. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что ритм и темп работы железной дороги влияют на развитие всего Алтайского края, а РЖД – один из ключевых наших партнеров сразу по нескольким масштабным направлениям.

Губернатор подчеркнул, что в Алтайском крае железная дорога охватывает обширную территорию: на ней живут порядка 70% земляков. Пассажиропоток ежегодно растет и в 2023 году достиг 8,4 млн человек, из которых 7,8 млн воспользовались пригородным сообщением.

"Ежегодно идет обновление поездов, вагонов, реконструкция станций, ремонты путей – повышается комфорт, безопасность, скорость. Причем востребованы, конечно, не только пассажирские, но и грузовые перевозки. На долю железнодорожного транспорта приходится 97% грузооборота, или 8,5 миллиона тонн в прошлом году. Так что влияние этой системы на бизнес также очевидно", – добавил Томенко.

Губернатор напомнил, что каждый день тысячи железнодорожников трудятся, чтобы своего места назначения достигли и люди, и грузы. Благодаря РЖД в регионе есть современные ведомственные больницы: помощь там могут получить не только сотрудники, но и остальные жители края. Также сотрудничество развивается и в остальных сферах: организации отдыха, сбора гуманитарных грузов и поддержки ветеранов.

Уважаемые железнодорожники, спасибо вам! Пусть все ваши дороги будут ровными и удачными.