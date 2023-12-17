Губернатор Белгородской области сообщил о стрелковом бое на границе с Украиной

Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле

17 декабря 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о стрелковом бое на границе с Украиной. Инцидент произошел возле села Теребрено Краснояружского района.

"Есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", – написал представитель российских властей.Гладков добавил, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.