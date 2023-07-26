Губернатор Кузбасса связался с "писающим мужчиной" во время прямой линии
Попадание неизвестного в прямой эфир назвали технической неполадкой
26 июля 2023, 18:05, ИА Амител
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время прямой линии вышел на связь с мужчиной в туалете, сообщает NGS42.ru. Полное видео глава региона опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
Во время общения с губернатором жители села Беково пожаловались на отсутствие центрального отопления. Цивилев решил связаться по видеосвязи с главой округа. Неожиданно в прямом эфире появился мужчина, который, судя по звукам в туалете, явно не руки мыл.
После этого связь оборвалась, произошедшее назвали технической неполадкой. Губернатор отметил, что появившийся в эфире мужчина – не глава района.
"Мы оставим этот вопрос. Пропустим несколько вопросов, потом вернемся к этому вопросу. А за это время наладьте, пожалуйста, связь, чтобы мы могли заслушать главу", – обратился Цивилев к техническим работникам.
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