Губернатор Кузбасса связался с "писающим мужчиной" во время прямой линии

Попадание неизвестного в прямой эфир назвали технической неполадкой

26 июля 2023, 18:05, ИА Амител

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время прямой линии вышел на связь с мужчиной в туалете, сообщает NGS42.ru. Полное видео глава региона опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

Во время общения с губернатором жители села Беково пожаловались на отсутствие центрального отопления. Цивилев решил связаться по видеосвязи с главой округа. Неожиданно в прямом эфире появился мужчина, который, судя по звукам в туалете, явно не руки мыл.

После этого связь оборвалась, произошедшее назвали технической неполадкой. Губернатор отметил, что появившийся в эфире мужчина – не глава района.