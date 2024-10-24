Губернатор наградил дорожников и транспортников. Фото

Глава региона вручил награды 55 работникам

24 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Награждение работников дорожной отрасли, автомобильного и городского пассажирского транспорта в Алтайском крае, 23 октября 2024 года / Фото: Вера Наумова / amic.ru

В Алтайском крае чествовали работников дорожной отрасли, автомобильного и городского пассажирского транспорта. В четверг, 24 октября, в правительстве региона наградили лучших.

Награды государственного, краевого и ведомственного уровня вручал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поощрил 55 работников дорожных и транспортных предприятий. Специалисты этих отраслей отмечают свои профессиональные праздники в октябре. К этому и было приурочено награждение. Глава региона поздравил их с праздником и поблагодарил за столь важную работу.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.

Награждение работников дорожной отрасли, автомобильного и городского пассажирского транспорта в Алтайском крае, 23 октября 2024 года / Фото: Вера Наумова / amic.ru