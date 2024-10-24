Губернатор наградил дорожников и транспортников. Фото
Глава региона вручил награды 55 работникам
24 октября 2024, 17:40, ИА Амител
Награждение работников дорожной отрасли, автомобильного и городского пассажирского транспорта в Алтайском крае, 23 октября 2024 года / Фото: Вера Наумова / amic.ru
В Алтайском крае чествовали работников дорожной отрасли, автомобильного и городского пассажирского транспорта. В четверг, 24 октября, в правительстве региона наградили лучших.
Награды государственного, краевого и ведомственного уровня вручал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поощрил 55 работников дорожных и транспортных предприятий. Специалисты этих отраслей отмечают свои профессиональные праздники в октябре. К этому и было приурочено награждение. Глава региона поздравил их с праздником и поблагодарил за столь важную работу.
Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.
Награждение работников дорожной отрасли, автомобильного и городского пассажирского транспорта в Алтайском крае, 23 октября 2024 года / Фото: Вера Наумова / amic.ru
17:53:14 24-10-2024
За перекресток Северо-Западная- Юрина наградили кого-нибудь?
22:14:14 24-10-2024
Дорог-нет. Общественного транспорта-нет!!!!! Герои-есть!!!! Ура товарищи!!!!