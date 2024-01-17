Губернатор обсудил с ректором алтайского медвуза подготовку кадров

А ректор рассказал, как вуз привлекает абитуриентов

17 января 2024, 17:00, ИА Амител

Виктор Томенко и Ирина Шереметьева / Фото: Антон Червяков /altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с ректором Алтайского государственного медицинского университета Ириной Шереметьевой вопросы подготовки кадров для медицинских организаций региона. Подробности сообщает пресс-служба регионального правительства.

АГМУ играет важнейшую роль в жизни региона, ведь большинство алтайских медиков – выпускники медвуза. А 2024 году университет отмечает юбилей – 70 лет.

"За это время в АГМУ подготовили более 65 тысяч медиков. Помимо представителей Алтайского края, сегодня здесь учатся студенты 50 регионов нашей страны. А в этом году планируется самый большой выпуск за всю историю вуза – почти 1000 человек только по программам специалитета", – подчеркнул Виктор Томенко.

Ирина Шереметьева рассказала главе региона, что в вузе стартовали программы подготовки медиков начиная со школьного возраста. В текущем году Институт среднего профобразования АГМУ будет принимать учащихся с 9-го класса.

Кроме того, в Алтайском государственном медицинском университете создают предуниверсарий, где ученики 10-11-х классов наряду со стандартной школьной программой смогут посещать занятия с углубленным изучением медицины. Правительство региона поддержит проекты АГМУ, заверил губернатор.