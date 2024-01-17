Губернатор обсудил с ректором алтайского медвуза подготовку кадров
А ректор рассказал, как вуз привлекает абитуриентов
17 января 2024, 17:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с ректором Алтайского государственного медицинского университета Ириной Шереметьевой вопросы подготовки кадров для медицинских организаций региона. Подробности сообщает пресс-служба регионального правительства.
АГМУ играет важнейшую роль в жизни региона, ведь большинство алтайских медиков – выпускники медвуза. А 2024 году университет отмечает юбилей – 70 лет.
"За это время в АГМУ подготовили более 65 тысяч медиков. Помимо представителей Алтайского края, сегодня здесь учатся студенты 50 регионов нашей страны. А в этом году планируется самый большой выпуск за всю историю вуза – почти 1000 человек только по программам специалитета", – подчеркнул Виктор Томенко.
Ирина Шереметьева рассказала главе региона, что в вузе стартовали программы подготовки медиков начиная со школьного возраста. В текущем году Институт среднего профобразования АГМУ будет принимать учащихся с 9-го класса.
Кроме того, в Алтайском государственном медицинском университете создают предуниверсарий, где ученики 10-11-х классов наряду со стандартной школьной программой смогут посещать занятия с углубленным изучением медицины. Правительство региона поддержит проекты АГМУ, заверил губернатор.
09:13:41 18-01-2024
"В этом году планируется самый большой выпуск за всю историю вуза – почти 1000 человек только по программам специалитета" Только ректор Шереметьева к этому успеху никакого отношения не имеет. В 2024 году выпустят тех, кого приняли в вуз в 2018 году, а Ирина Игоревна стала ректором АГМУ в 2020. Ее работа будет видна через 3-4-5 лет и вот там будет провал, какого АГМУ не знал за всю свою историю
10:53:51 18-01-2024
"Алтайском государственном медицинском университете создают предуниверсарий, где ученики 10-11-х классов наряду со стандартной школьной программой смогут посещать занятия..." Создают?! уже лет семь назад такая программа была. Моя дочь и ее подруга ходили, потом поступили в мед
11:05:29 18-01-2024
Зачем вуз заступает на територию медицинского колледжа? среднее мединское всегда получали в медколлежде. доведут до закрытия коллежда, будет очень плохо
11:46:09 18-01-2024
Сходила в правительство, теперь можно в и СИЗО? )))
12:13:42 18-01-2024
А можно губернатор обсудит с местными вузами, в том числе с медом и особенно АГУ, чтобы они перестали пачками принимать на бюджет азиатов и прочих иностранцев (особенно на современные дефицитные специальности, где набор и так невелик) и дали шанс нашим, русским, выпускникам? Молодежь уезжает ведь и по этой причине, причем талантливая молодежь, умная, образованная. И если, окончив местный вуз, ребята еще могут здесь остаться, то уехав на учебу, через пять лет уже точно сюда не вернутся. Пора заканчивать с идеей азиатских университетов в Барнауле!
22:11:32 18-01-2024
В этот ВУЗ бесплатно не поступить, если ты не: косой и глухой, 100 бальный медалист(а он туда не пойдет😉), азиат, целевик. Качество образования потянет для мелких регионов. А стоит ли туда идти??????