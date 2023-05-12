Губернатор Томенко начал свой день рождения с 13-километровой пробежки

Глава региона пожелал здоровья, успехов, благополучия и побед жителям Алтайского края

12 мая 2023, 10:22, ИА Амител

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко 12 мая исполнилось 52 года. Этот день глава региона решил начать с 13-километровой пробежки в бору.

"Лучший способ начать день рождения – традиционная ежедневная тренировка. Пробежал 13 километров, а после – сразу на работу", – написал Томенко в своём телеграм-канале.

Он также пожелал здоровья, успехов, благополучия и побед жителям Алтайского края.