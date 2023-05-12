Губернатор Томенко начал свой день рождения с 13-километровой пробежки
Глава региона пожелал здоровья, успехов, благополучия и побед жителям Алтайского края
12 мая 2023, 10:22, ИА Амител
Губернатору Алтайского края Виктору Томенко 12 мая исполнилось 52 года. Этот день глава региона решил начать с 13-километровой пробежки в бору.
"Лучший способ начать день рождения – традиционная ежедневная тренировка. Пробежал 13 километров, а после – сразу на работу", – написал Томенко в своём телеграм-канале.
Он также пожелал здоровья, успехов, благополучия и побед жителям Алтайского края.
10:35:29 12-05-2023
Серьозно?
11:51:29 12-05-2023
Вредно для коленей в таком возрасте. Потом вылезти может. С днем рождения!
12:01:20 12-05-2023
Ему служебный транспорт без надобности- на работу и с работы бегом! Это же сколько денег экономим??!!!
14:08:50 12-05-2023
Регулярно вижу его утром на тропе здоровья. В этом он молодец. А вы продолжайте бухать на диване.
14:17:08 12-05-2023
С днём рождения! Счастья вам, здоровья и успехов в работе! Спасибо за ваш труд и вклад в процветание Алтайского края! Мы все видим и ценим вашу работу. Спасибо вам!
07:40:48 13-05-2023
Да уж, кого только не встретишь на трассе жадного лыжника, рад за вас.