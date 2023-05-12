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Губернатор Томенко начал свой день рождения с 13-километровой пробежки

Глава региона пожелал здоровья, успехов, благополучия и побед жителям Алтайского края

12 мая 2023, 10:22, ИА Амител

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко 12 мая исполнилось 52 года. Этот день глава региона решил начать с 13-километровой пробежки в бору.

"Лучший способ начать день рождения – традиционная ежедневная тренировка. Пробежал 13 километров, а после – сразу на работу", – написал Томенко в своём телеграм-канале.

Он также пожелал здоровья, успехов, благополучия и побед жителям Алтайского края.

Фото: altairegion22.ru, amic.ru, страницы Виктора Томенко в ОК и ВК

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Руководитель Алтайского края родился 12 мая 1971 года в Норильске
НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко

Комментарии 6

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Гость

10:35:29 12-05-2023

Серьозно?

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Гость

11:51:29 12-05-2023

Вредно для коленей в таком возрасте. Потом вылезти может. С днем рождения!

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Гость

12:01:20 12-05-2023

Ему служебный транспорт без надобности- на работу и с работы бегом! Это же сколько денег экономим??!!!

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Мимопроходящий

14:08:50 12-05-2023

Регулярно вижу его утром на тропе здоровья. В этом он молодец. А вы продолжайте бухать на диване.

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Яна

14:17:08 12-05-2023

С днём рождения! Счастья вам, здоровья и успехов в работе! Спасибо за ваш труд и вклад в процветание Алтайского края! Мы все видим и ценим вашу работу. Спасибо вам!

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Нуну

07:40:48 13-05-2023

Да уж, кого только не встретишь на трассе жадного лыжника, рад за вас.

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