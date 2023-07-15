Губернатор Томенко открыл олимпиаду сельских спортсменов в Родино. Фоторепортаж

Руководитель Алтайского края пожелал спорстменам успехов

15 июля 2023, 11:31, ИА Амител





















































































































































Фото: Алексей Спесивцев и Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 15 июля открыл 43-ю олимпиаду сельских спортсменов, которая стартовала в райцентре Родинского района, сообщили в правительстве региона.

Здесь собралось около 1,5 тысячи спортсменов из 52 районов края. Томенко пообщался с ними и пожелал успеха, а также пофотографировался с людьми.

Всего на соревнованиях разыграют награды в 14 видах соревнований. На их проведение выделили 3 млн рублей, а на строительство сооружений на стадионе "Урожай" - свыше 48 млн. Большая часть работ сделана, остальная будет завершена до конца года.