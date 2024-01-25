Губернатор Томенко посетил алтайский штаб общественной поддержки

Сейчас там свои мероприятия проводят общественные организации и волонтеры

25 января 2024, 15:14, ИА Амител

Штаб общественной поддержки / Фото: пресс-служба "Единой России"

Губернатор Виктор Томенко побывал в штабе общественной поддержки Алтайского края. Это современное пространство для некоммерческих организаций и волонтерских движений, для поддержки гражданских инициатив, открытого диалога между властью и людьми. Глава региона пообщался с гражданами, которые в этот день пришли в штаб, с волонтерами и активистами "Молодой Гвардии Единой России". И высоко оценил работу по вовлечению людей в общественную жизнь.

Экскурсию для губернатора провели руководитель штаба Андрей Осипов и секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко. Кстати, как раз в это время там состоялся обучающий семинар для волонтеров, желающих отправиться с гуманитарной миссией в новые регионы России. А координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Дмитрий Ильиных проводил семинар по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для председателей советов многоквартирных домов и активистов территориальных общественных самоуправлений Барнаула.

В штабе созданы все условия для проведения разных мероприятий, отметил глава региона.

"Сегодня много вопросов требуют общественного участия. Это и взаимодействие с участниками специальной военной операции, семьями наших бойцов, и события в общественной жизни края, и важнейшие общественно-политические события в стране, как выборы президента Российской Федерации. Поэтому очень хорошо, что у нас открылся такой штаб общественной поддержки. Тот, кто хочет внести свой вклад в развитие нашего края и страны, тот здесь всегда найдет возможность это сделать, поучаствовать в решении наших общих задач", – сказал Виктор Томенко.

Штаб находится в Барнауле по адресу ул. Пушкина, 62. Он расположен на первом этаже и имеет все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь есть конференц-зал, коворкинг, молодежная и детская игровая зоны. Они оборудованы всем необходимым для проведения мастер-классов, презентаций, выставок, дискуссий, просмотров фильмов и других активностей. Всем этим общественники могут воспользоваться бесплатно.

А еще здесь ведут прием граждан депутаты Государственной Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Барнаульской городской Думы, сенаторы Российской Федерации, юристы, специалисты по написанию грантов, консультанты по различным вопросам.

Штаб общественной поддержки Алтайского края работает по будням с 10:00 до 20:00, по выходным с 11:00 до 18:00. Записываться и предлагать мероприятия можно по телефонам 8 (385-2) 506-313, 506-314.