Губернатор Томенко посетил предприятие, которое захватывает рынок РФ и зарубежья

Глава региона рассказал о действующих в крае мерах поддержки малого и среднего бизнеса и значении таких предприятий для развития экономики края, а также важную экологическую миссию предприятия по переработке макулатуры

04 июля 2023, 19:26, ИА Амител

"День Сибирского поля – 2023" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Виктор Томенко посетил компанию "Сибтара", который занимает второе место в России по производству бугорчатой тары для яиц. Глава региона рассказал о действующих в крае мерах поддержки малого и среднего бизнеса и значении таких предприятий для развития экономики края, а также важную экологическую миссию предприятия.

Глава региона ознакомился с работой предприятия, которое является одним из крупнейших производителей в Сибири тарного картона и занимает второе место в России по производству бугорчатой тары для яиц. "Сибтара" наращивает производство и поставляет упаковку не только в российские регионы, но и Киргизию, Казахстан, в планах также поставки продукции в Узбекистан и Монголию. Губернатор выразил уверенность, что у предприятия есть все шансы стать лидером в своей нише.

В 2022 году компания "Сибтара" получила поддержку из федерального и регионального бюджетов на общую сумму около 15 млн рублей. Губернатор подчеркнул, что поддержка таких успешных предприятий, которые могут стать лидерами в своей нише и захватить рынки других регионов и государств, является основой для роста экономики края.

"Мы не только крупные предприятие поддерживаем, но и средние, относительно небольшие по численности предприятия. Из них, собственно, наш край и состоит. Внимание будем уделять и поддерживать", — сказал Томенко.

За последние годы на различные меры поддержки малого и среднего бизнеса в крае направлено порядка 53 млрд рублей. По итогам прошлого года на 11% увеличились поступления налогов от малого и среднего бизнеса, их размер составил порядка 63 млрд рублей.

Основное направление компании – сбор макулатуры как у организаций, так и у физических лиц с последующей ее вторичной переработкой, сохранение лесов от вырубки. В 2022 году ООО "Компания Сибтара" собрано около 12 млн кг макулатуры, сохранено около 118 тысяч деревьев. Учредитель предприятия Юрий Схоменко рассказал, что к сбору привлекаются школьники. По результатам соревнований между школами победители побывали на экскурсии на предприятии. Многие из них продолжают увлекаться сбором вторсырья.

Юрий Схоменко рассказал также о традиции - на каждый день рождения компании работники предприятия высаживают деревья в Барнауле.

"Экологическая культура прививается, мы видим, что стало чище. Соответственно, люди понимают, что лучше взять товар в бумаге, а не в пластике", - отметил Юрий Схоменко.

"Такие предприятия мы обязаны поддерживать – и экологические, и социально ответственные. И в воспитательном процессе принимаете участие", — подчеркнул в ответ Томенко.