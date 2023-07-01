Губернатор Томенко поздравил жителей Зеленой Поляны с вековым юбилеем села

Глава Алтайского края пожелал людям дальнейшего процветания

01 июля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей села Зеленая Поляна Ключевского района с юбилеем. 1 июля населенный пункт отмечает свое 100-летие.

"Очень рад, что в нашем крае много таких небольших, но крепких населенных пунктов – самобытных и развивающихся", – написал глава региона в телеграм-канале.

Также добавил, что на территории сельсовета работают несколько фермерских хозяйств. Они получают высокие урожаи зерновых и подсолнечника.