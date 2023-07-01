Губернатор Томенко поздравил жителей Зеленой Поляны с вековым юбилеем села
Глава Алтайского края пожелал людям дальнейшего процветания
01 июля 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей села Зеленая Поляна Ключевского района с юбилеем. 1 июля населенный пункт отмечает свое 100-летие.
"Очень рад, что в нашем крае много таких небольших, но крепких населенных пунктов – самобытных и развивающихся", – написал глава региона в телеграм-канале.
Также добавил, что на территории сельсовета работают несколько фермерских хозяйств. Они получают высокие урожаи зерновых и подсолнечника.
"В общем, село живет! Желаю всем его жителям дальнейшего процветания – как минимум еще на век вперед!" – заключил Томенко.
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