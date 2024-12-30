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Губернатор Томенко рассказал, как "Елка желаний" помогла исполнить мечты детей из ЛНР

В подшефном Алтайскому краю Славяносербском районе ЛНР дети получили желанные подарки в рамках благотворительной акции

30 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Виктор Томенко и "Елка желаний" / Фото: t.me/tomenko_22
Виктор Томенко и "Елка желаний" / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как благотворительная акция "Елка желаний" помогла исполнить мечты детей из Славяносербского района ЛНР. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Семилетний Назар из Зимогорья получил велосипед, девятилетняя Ульяна – конструктор. А шестилетнему Сереже досталась шведская стенка, как он и хотел", – поделился Виктор Томенко.

Подарки уже доставили и детям Алтайского края. Девятилетнему Косте губернатор подарил снегокат, сестрам Веронике и Насте из Новоалтайска – куклу и набор для творчества. Также привезли велосипед Матвею из Кулундинского района.

"Приятно под Новый год стать ненадолго настоящим Дедом Морозом и обрадовать детей, на долю которых выпали взрослые испытания. Многие участники акции прямо сейчас борются с серьезными болезнями. Пусть следующий год будет светлым и наполненным радостью для каждого!" – заключил губернатор Алтайского края.

Виктор Томенко Алтайский край дети Новый год

Комментарии 2

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Гость

18:25:53 30-12-2024

Елка помогла детям, которые нуждаются в лечении, получить это лечение?

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Гость

19:17:17 30-12-2024

Ёлка это языческое действо. Новый год всего лишь смена даты. Зачем себя позиционировать как верующего? Это двурушничество.

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