Губернатор Томенко рассказал, как "Елка желаний" помогла исполнить мечты детей из ЛНР

В подшефном Алтайскому краю Славяносербском районе ЛНР дети получили желанные подарки в рамках благотворительной акции

30 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Виктор Томенко и "Елка желаний" / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как благотворительная акция "Елка желаний" помогла исполнить мечты детей из Славяносербского района ЛНР. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Семилетний Назар из Зимогорья получил велосипед, девятилетняя Ульяна – конструктор. А шестилетнему Сереже досталась шведская стенка, как он и хотел", – поделился Виктор Томенко.

Подарки уже доставили и детям Алтайского края. Девятилетнему Косте губернатор подарил снегокат, сестрам Веронике и Насте из Новоалтайска – куклу и набор для творчества. Также привезли велосипед Матвею из Кулундинского района.