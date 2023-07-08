Губернатор Томенко приехал в семью пенсионеров, отметивших золотой юбилей

Глава региона отметил, что с таких семей нужно брать пример

08 июля 2023, 17:40, ИА Амител

































































Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День семьи, любви и верности посетил Бориса Ивановича и Ольгу Александровну Польских, которые отмечают 50-летний юбилей со дня свадьбы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Еще 6-го числа губернатор поздравил супругов видеозвонком, после чего они пригласили его в гости. За чаем Польских рассказали главе региона о своей семье, показали семейные фото. Супруги знакомы с седьмого класса. Вместе воспитали троих детей. Борис Иванович работал инженером, Ольга Александровна учителем. Сейчас оба на пенсии.

В семье Польских есть свой музей, в котором хранится история нескольких поколений. Они трепетно хранят свою историю, чтят семейные традиции.

Ольга Польских подарила губернатору свою книгу - исторический роман "Восхождение". Это история семьи, живущей на Алтае, которая захватывает промежуток со времен Столыпина до окончания Великой Отечественной войны.

Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор отметил, что супруги Польских – настоящая алтайская семья, с которой нужно брать пример. Он также подчеркнул, что важно помнить своих предков и хранить свою семейную историю, как это делают Польских.

Томенко подчеркнул, что семья – главная опора для каждого. Семья вдохновляет на большие свершения, поддерживает в сложных ситуациях, дает возможность отдохнуть душой.

"Надо почаще чтобы и внуки, и дети находили хоть минутку, хоть денек, чтобы побыть вместе. Это самые счастливые дни", – отметил глава региона.

По случаю праздника в правительстве региона также рассказали, что в прошлом году на обеспечение различных выплат семьям с детьми в регионе направили свыше 14 миллиардов рублей. За последние пять лет за счет федерального материнского капитала свои жилищные условия улучшили свыше 43 тысяч алтайских семей, за счет регионального – еще около 6 тысяч. Особое внимание уделяется многодетным семьям. В регионе таких – более 32 тысяч, в них воспитываются почти 108,5 тысячи детей.