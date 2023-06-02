Губернатор Виктор Томенко запустил в Алтайском крае внедрение "сельского стандарта"

Глава региона побывал в Леньковской школе, где в 2019 году выполнен капитальный ремонт, а до конца года будет возведён пристрой с пищеблоком и спортзалом

02 июня 2023, 22:22, ИА Амител

Фото Андрея Каспришина

В ходе визита в Благовещенский район губернатор Алтайского края Виктор Томенко проинспектировал ряд объектов. В частности, он побывал в Леньковской школе, где в 2019 году выполнен капитальный ремонт, а до конца года будет возведён пристрой с пищеблоком и спортзалом.

"Хочется сказать спасибо от себя, коллектива, детей, родителей за то, что небольшой сельской школе такое внимание уделяется, такие средства выделяются. И наши сельские дети будут учиться в таких современных комфортный условиях", – сказала директор местной школы Оксана Умрихина.

Также глава региона посетил больницу, где заканчивается формирование первичного сосудистого отделения. В больнице имеется свой томограф, он обслуживает более 50 тысяч пациентов.