Гулять так гулять! На "Планете Q" состоится веселое празднование Масленицы

Барнаульцев ждут вкусные угощения и развлечения

12 марта 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KYcy5

Масленица / Фото: bearfotos / freepik.com

Наконец-то наступила долгожданная весна, а это значит, пора прощаться с зимой, печь блины и радоваться солнышку. Барнаульцы смогут отметить Масленицу 17 марта 2024 года на территории развлекательного комплекса "Планета Q*". Это будет незабываемый день, полный веселья и радости. Гостей ждут вкусные угощения: блины с икрой и ароматный чай из самовара, а также разнообразные развлечения, включая катание на санях, лошадях, пони и хаски.

Чем еще порадуют гостей?

В программе мероприятия:

народные забавы;

бег в мешках;

командные соревнования;

конкурс частушечников и хороводы;

концерт ансамбля "Русский фреш";

задорные мелодии гусляров и балалаечников;

вкусные угощения.

Кульминацией праздника станет яркое неоновое шоу.

Для детей организуют тематическую фотозону с национальными платками, кокошниками, бусами из баранок. А также с пушистыми самоедами.

Во сколько начнется мероприятие?

Празднование Широкой Масленицы начнется в 15:00 и продлится до 18:00 на новой сцене комплекса.

Традиционное сожжение чучела Зимы запланировано на 17:00. А сразу после (17:15) – неоновое шоу и детская дискотека.

Праздник состоится при любой погоде.

Сколько стоит билет на праздник?

Вход на Широкую Масленицу свободный, но гостям необходимо внести депозит в размере 200 рублей. Его можно потратить в кафе, на катание на санях или другие развлечения комплекса.

Для получения дополнительной информации звоните по телефону 8-961-230-2010.

Матрешка. Угощение / Фото: "Планета Q"

Развлекательный комплекс "Планета Q"

Адрес: Барнаул, ул. Байкальская, 47

Тел.: 8-961-230-2010

Сайт*Планета Q ("Планета Ку")

ООО "КАРО ТУР"

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