Гулять так гулять! На "Планете Q" состоится веселое празднование Масленицы
Барнаульцев ждут вкусные угощения и развлечения
12 марта 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KYcy5
Наконец-то наступила долгожданная весна, а это значит, пора прощаться с зимой, печь блины и радоваться солнышку. Барнаульцы смогут отметить Масленицу 17 марта 2024 года на территории развлекательного комплекса "Планета Q*". Это будет незабываемый день, полный веселья и радости. Гостей ждут вкусные угощения: блины с икрой и ароматный чай из самовара, а также разнообразные развлечения, включая катание на санях, лошадях, пони и хаски.
Чем еще порадуют гостей?
В программе мероприятия:
- народные забавы;
- бег в мешках;
- командные соревнования;
- конкурс частушечников и хороводы;
- концерт ансамбля "Русский фреш";
- задорные мелодии гусляров и балалаечников;
- вкусные угощения.
Кульминацией праздника станет яркое неоновое шоу.
Для детей организуют тематическую фотозону с национальными платками, кокошниками, бусами из баранок. А также с пушистыми самоедами.
Во сколько начнется мероприятие?
Празднование Широкой Масленицы начнется в 15:00 и продлится до 18:00 на новой сцене комплекса.
Традиционное сожжение чучела Зимы запланировано на 17:00. А сразу после (17:15) – неоновое шоу и детская дискотека.
Праздник состоится при любой погоде.
Сколько стоит билет на праздник?
Вход на Широкую Масленицу свободный, но гостям необходимо внести депозит в размере 200 рублей. Его можно потратить в кафе, на катание на санях или другие развлечения комплекса.
Для получения дополнительной информации звоните по телефону 8-961-230-2010.
Развлекательный комплекс "Планета Q"
Адрес: Барнаул, ул. Байкальская, 47
Тел.: 8-961-230-2010
Сайт*Планета Q ("Планета Ку")
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