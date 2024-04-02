Гумпомощь для пострадавших от паводка собирают в Алтайском крае

Людям требуются детские вещи, одеяла, подушки, постельное белье, средства гигиены или бытового назначения

02 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

Одежда / Фото: unsplash.com/photos/assorted-apparels-5DLBoEX99Cs

В Алтайском крае собирают гуманитарную помощь для людей, пострадавших от паводка. Об этом сообщает правительство региона.

В комплексных центрах социального обслуживания населения городов и районов Алтайского края работают пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка.

Людям требуются детские вещи, одеяла, подушки, постельное белье, средства гигиены или бытового назначения.

В Барнауле гуманитарную помощь принимают в комплексном центре города и его филиалах по следующим адресам:



– ул. Телефонная, 50а; тел. 8 (3852) 55-05-47;

– ул. 50 лет СССР, 15; тел. 8 (3852) 47-54-97;

– ул. Малахова, 55; тел. 8 (3852) 49-12-70;

– ул. Э. Алексеевой, 34а; тел. 8 (3852) 33-46-24;

– Змеиногорский тракт, 110; тел. 8 (3852) 68-46-16.