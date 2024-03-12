Гуру маркетинга приедет в Барнаул, чтобы раскрыть все секреты работы

Горожане смогут посетить тренинг со скидкой две тысячи рублей

12 марта 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8JzQVD

Игорь Манн / Фото: компания "Гикспейс"

20 марта 2024 года в Барнаул приезжает гуру маркетинга Игорь Манн с обновленной программой тренинга "Маркетинг, который нужен прямо сейчас". Информация будет полезна для всех, кто работает в сфере маркетинга: предпринимателям, собственникам бизнеса, маркетологам, кадровым агентам, специалистам по соцсетям и т.д. Программа поможет компаниям понять, как сегодня получить максимум выгоды от своей деятельности.

Кто такой Игорь Манн?

Известный маркетолог-практик с 30-летним опытом. Игорь Манн накопил огромный багаж знаний за долгие годы своей деятельности. Он работал директором по маркетингу, коммерческим директором, региональным директором в компаниях различных отраслей (агробизнес, фотобизнес, телеком, книжный бизнес, недвижимость). В том числе в компаниях:

Lucent Technologies*;

Alcatel*;

"Арктел";

Konica Corporation*;

АН "МИАН" и других.

Все это привело Игоря Манна к репутации живой легенды российского маркетинга.

Что будет в программе тренинга?

Игорь Манн привезет более 60 инструментов, которые помогут узнать, как:

понять, кто ваш клиент и что ему надо;

поднять ценность предложения и пересмотреть цены;

понять, какие каналы продаж лучше и как добавить новые;

правильно работать с клиентской базой.

Подробнее о программе тренинга и тарифах – здесь.

На любой тариф по промокоду MANNBRN действует скидка две тысячи рублей. Активируйте его при покупке билета.

Где и когда пройдет тренинг?

20 марта 2024 года с 10:00 до 18:00 в Барнауле в Молодежном театре Алтая им. В.С. Золотухина.

Организатор: Geekspace*.

* Lucent Technologies ("Люсент Технолоджист"); Alcatel ("Алкател"); Konica Corporation ("Коника Корпорэйшн"); Geekspace* ("Гикспейс")​

Возрастное ограничение 16+

ООО "Диджитал-Интегратор"

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