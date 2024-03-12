НОВОСТИБизнес

Гуру маркетинга приедет в Барнаул, чтобы раскрыть все секреты работы

Горожане смогут посетить тренинг со скидкой две тысячи рублей

12 марта 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8JzQVD

Игорь Манн / Фото: компания "Гикспейс"
Игорь Манн / Фото: компания "Гикспейс"

20 марта 2024 года в Барнаул приезжает гуру маркетинга Игорь Манн с обновленной программой тренинга "Маркетинг, который нужен прямо сейчас". Информация будет полезна для всех, кто работает в сфере маркетинга: предпринимателям, собственникам бизнеса, маркетологам, кадровым агентам, специалистам по соцсетям и т.д. Программа поможет компаниям понять, как сегодня получить максимум выгоды от своей деятельности.

Кто такой Игорь Манн?

Известный маркетолог-практик с 30-летним опытом. Игорь Манн накопил огромный багаж знаний за долгие годы своей деятельности. Он работал директором по маркетингу, коммерческим директором, региональным директором в компаниях различных отраслей (агробизнес, фотобизнес, телеком, книжный бизнес, недвижимость). В том числе в компаниях:

  • Lucent Technologies*;
  • Alcatel*;
  • "Арктел";
  • Konica Corporation*;
  • АН "МИАН" и других.

Все это привело Игоря Манна к репутации живой легенды российского маркетинга. 

Что будет в программе тренинга?

Игорь Манн привезет более 60 инструментов, которые помогут узнать, как:

  • понять, кто ваш клиент и что ему надо;
  • поднять ценность предложения и пересмотреть цены;
  • понять, какие каналы продаж лучше и как добавить новые;
  • правильно работать с клиентской базой.

Подробнее о программе тренинга и тарифах – здесь.

На любой тариф по промокоду MANNBRN действует скидка две тысячи рублей. Активируйте его при покупке билета.

Где и когда пройдет тренинг?

20 марта 2024 года с 10:00 до 18:00 в Барнауле в Молодежном театре Алтая им. В.С. Золотухина.

Организатор: Geekspace*.

* Lucent Technologies ("Люсент Технолоджист"); Alcatel ("Алкател"); Konica Corporation ("Коника Корпорэйшн"); Geekspace* ("Гикспейс")​

Возрастное ограничение 16+

ООО "Диджитал-Интегратор"

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

14:16:51 12-03-2024

Раскошеливайтесь господа, раскошеливайтесь.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:14 12-03-2024

Гость (14:16:51 12-03-2024) Раскошеливайтесь господа, раскошеливайтесь. ... Вы не обратили внимание:там скидка аж на две штуки.А ведь мог быи без скидки разъяснять как да что.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:12 12-03-2024

работал в копании алкатель? ))) помню телефоны такие были... так это благодаря ему они исчезли? Да и коники сейчас не видно. Остальные даже не звучны где то быть слышимыми.

Видимо такой себе тренер, если успеха не достиг. Нормальных не ожидается?
Эото сомнения наводит...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

15:12:40 12-03-2024

Вот такие нынче постановки в театре. Молодежном...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:12 12-03-2024

Работать в Макдоналдс и на этом основании проводить тренинги по, к примеру, логистике сети общепита- смело, даже черезчур. Кстати, Алкатель/Люсентами уже одна новосибирская фифа кичилась... где она?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:26:57 12-03-2024

опять коней прятать?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:11 12-03-2024

Все фирмы которые он консультировал -загнулись.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:13 12-03-2024

Эдвард Бернейс - король маркетинга, племянник Фрейда, формировал через женщин общество потребления, ученик спросил у него - вы хотите сказать что с помощью женской культуры мод, мы можем приучить людей носить драные штаны? Бернейс - это будет твоё домашнее задание!..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:31 12-03-2024

Вам бесплатный подарок. Не из этой серии?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

16:02:44 12-03-2024

ну так получается, "что основной заработок в интернете- это обучение заработку в интернете", т.е. быть коучем выгоднее, чем директором по маркетингу.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:25 12-03-2024

Инфоцыгане...

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ромашка

16:48:05 12-03-2024

И только люди, у которых есть бизнес, действительно интересуются этим мероприятием, а не пустословят)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:01 12-03-2024

Ромашка (16:48:05 12-03-2024) И только люди, у которых есть бизнес, действительно интересу... Так это всегда так - разного рода мероприятия проводят для тех, у кого есть что выцыганить.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ромашка

17:34:18 12-03-2024

Гость (17:18:01 12-03-2024) Так это всегда так - разного рода мероприятия проводят для т... Вот здесь и возникает вопрос к пустословам. С них даже выцыганить, как вы выражаетесь, нечего

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:56 12-03-2024

Ромашка (17:34:18 12-03-2024) Вот здесь и возникает вопрос к пустословам. С них даже выцыг... А вопрос -то в чем?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:01:33 12-03-2024

Гость (17:18:01 12-03-2024) Так это всегда так - разного рода мероприятия проводят для тех, у кого есть что выцыганить есть особый вид последователей этих "ГУРУ" бизнеса - они берут кредиты на выступления!)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:34 12-03-2024

Инфоцигане ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:20 12-03-2024

Вот его то нам и не хватало.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

22:50:45 12-03-2024

Купите книгу Библия Интернет-Маркетолога
Тоже полезно буде

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:24:49 13-03-2024

Очередной мошенник паразит на шее дураков и идиотов.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров