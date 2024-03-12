Гуру маркетинга приедет в Барнаул, чтобы раскрыть все секреты работы
Горожане смогут посетить тренинг со скидкой две тысячи рублей
12 марта 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8JzQVD
20 марта 2024 года в Барнаул приезжает гуру маркетинга Игорь Манн с обновленной программой тренинга "Маркетинг, который нужен прямо сейчас". Информация будет полезна для всех, кто работает в сфере маркетинга: предпринимателям, собственникам бизнеса, маркетологам, кадровым агентам, специалистам по соцсетям и т.д. Программа поможет компаниям понять, как сегодня получить максимум выгоды от своей деятельности.
Кто такой Игорь Манн?
Известный маркетолог-практик с 30-летним опытом. Игорь Манн накопил огромный багаж знаний за долгие годы своей деятельности. Он работал директором по маркетингу, коммерческим директором, региональным директором в компаниях различных отраслей (агробизнес, фотобизнес, телеком, книжный бизнес, недвижимость). В том числе в компаниях:
- Lucent Technologies*;
- Alcatel*;
- "Арктел";
- Konica Corporation*;
- АН "МИАН" и других.
Все это привело Игоря Манна к репутации живой легенды российского маркетинга.
Что будет в программе тренинга?
Игорь Манн привезет более 60 инструментов, которые помогут узнать, как:
- понять, кто ваш клиент и что ему надо;
- поднять ценность предложения и пересмотреть цены;
- понять, какие каналы продаж лучше и как добавить новые;
- правильно работать с клиентской базой.
Подробнее о программе тренинга и тарифах – здесь.
На любой тариф по промокоду MANNBRN действует скидка две тысячи рублей. Активируйте его при покупке билета.
Где и когда пройдет тренинг?
20 марта 2024 года с 10:00 до 18:00 в Барнауле в Молодежном театре Алтая им. В.С. Золотухина.
Организатор: Geekspace*.
* Lucent Technologies ("Люсент Технолоджист"); Alcatel ("Алкател"); Konica Corporation ("Коника Корпорэйшн"); Geekspace* ("Гикспейс")
Возрастное ограничение 16+
ООО "Диджитал-Интегратор"Реклама
14:16:51 12-03-2024
Раскошеливайтесь господа, раскошеливайтесь.
15:32:14 12-03-2024
Гость (14:16:51 12-03-2024) Раскошеливайтесь господа, раскошеливайтесь. ... Вы не обратили внимание:там скидка аж на две штуки.А ведь мог быи без скидки разъяснять как да что.
14:24:12 12-03-2024
работал в копании алкатель? ))) помню телефоны такие были... так это благодаря ему они исчезли? Да и коники сейчас не видно. Остальные даже не звучны где то быть слышимыми.
Видимо такой себе тренер, если успеха не достиг. Нормальных не ожидается?
Эото сомнения наводит...
15:12:40 12-03-2024
Вот такие нынче постановки в театре. Молодежном...
15:23:12 12-03-2024
Работать в Макдоналдс и на этом основании проводить тренинги по, к примеру, логистике сети общепита- смело, даже черезчур. Кстати, Алкатель/Люсентами уже одна новосибирская фифа кичилась... где она?
15:26:57 12-03-2024
опять коней прятать?
15:48:11 12-03-2024
Все фирмы которые он консультировал -загнулись.
15:51:13 12-03-2024
Эдвард Бернейс - король маркетинга, племянник Фрейда, формировал через женщин общество потребления, ученик спросил у него - вы хотите сказать что с помощью женской культуры мод, мы можем приучить людей носить драные штаны? Бернейс - это будет твоё домашнее задание!..
16:02:31 12-03-2024
Вам бесплатный подарок. Не из этой серии?
16:02:44 12-03-2024
ну так получается, "что основной заработок в интернете- это обучение заработку в интернете", т.е. быть коучем выгоднее, чем директором по маркетингу.
16:24:25 12-03-2024
Инфоцыгане...
16:48:05 12-03-2024
И только люди, у которых есть бизнес, действительно интересуются этим мероприятием, а не пустословят)
17:18:01 12-03-2024
Ромашка (16:48:05 12-03-2024) И только люди, у которых есть бизнес, действительно интересу... Так это всегда так - разного рода мероприятия проводят для тех, у кого есть что выцыганить.
17:34:18 12-03-2024
Гость (17:18:01 12-03-2024) Так это всегда так - разного рода мероприятия проводят для т... Вот здесь и возникает вопрос к пустословам. С них даже выцыганить, как вы выражаетесь, нечего
21:39:56 12-03-2024
Ромашка (17:34:18 12-03-2024) Вот здесь и возникает вопрос к пустословам. С них даже выцыг... А вопрос -то в чем?
18:01:33 12-03-2024
Гость (17:18:01 12-03-2024) Так это всегда так - разного рода мероприятия проводят для тех, у кого есть что выцыганить есть особый вид последователей этих "ГУРУ" бизнеса - они берут кредиты на выступления!)
17:47:34 12-03-2024
Инфоцигане ?
18:50:20 12-03-2024
Вот его то нам и не хватало.
22:50:45 12-03-2024
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23:24:49 13-03-2024
Очередной мошенник паразит на шее дураков и идиотов.