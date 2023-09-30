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Густой туман накрыл Барнаул

Видимость в некоторых районах города – крайне плохая

30 сентября 2023, 08:30, ИА Амител

Густой туман накрыл Барнаул ночью и утром 30 сентября. Видимость в разных районах города настолько плохая, что ничего не разглядеть дальше 200-300 метров.

Снимками атмосферного явления делится amic.ru.

По данным синоптиков, в Барнауле сегодня ожидается 14-16 градусов тепла. Преимущественно без осадков, но в конце дня пройдет небольшой дождь. Ветер до 8 м/с.

Барнаул Погода Хорошие новости

Комментарии 2

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Гость

09:14:20 30-09-2023

Все пошло на сдвиг, наша жизнь как миг Коротка, как юбка у путан Нам всё нипочем, через левое плечо Плюнем и пойдем через туман

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Гость

11:18:45 30-09-2023

Не завидую авиапассажирам.

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