Видимость в некоторых районах города – крайне плохая

30 сентября 2023, 08:30, ИА Амител





































































Фото: amic.ru

Густой туман накрыл Барнаул ночью и утром 30 сентября. Видимость в разных районах города настолько плохая, что ничего не разглядеть дальше 200-300 метров.

Снимками атмосферного явления делится amic.ru.

По данным синоптиков, в Барнауле сегодня ожидается 14-16 градусов тепла. Преимущественно без осадков, но в конце дня пройдет небольшой дождь. Ветер до 8 м/с.