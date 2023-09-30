Густой туман накрыл Барнаул
Видимость в некоторых районах города – крайне плохая
30 сентября 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
Густой туман накрыл Барнаул ночью и утром 30 сентября. Видимость в разных районах города настолько плохая, что ничего не разглядеть дальше 200-300 метров.
Снимками атмосферного явления делится amic.ru.
По данным синоптиков, в Барнауле сегодня ожидается 14-16 градусов тепла. Преимущественно без осадков, но в конце дня пройдет небольшой дождь. Ветер до 8 м/с.
09:14:20 30-09-2023
Все пошло на сдвиг, наша жизнь как миг Коротка, как юбка у путан Нам всё нипочем, через левое плечо Плюнем и пойдем через туман
11:18:45 30-09-2023
Не завидую авиапассажирам.