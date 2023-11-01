Хабиб Нурмагомедов высказался о возобновлении карьеры

По словам спортсмена, ему было трудно сказать нет славе и богатству, но решение принято

01 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр: UFC Eurasia

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему было нелегко отказаться от многомиллионных гонораров и принять решение о завершении карьеры. Об этом спортсмен сообщил в интервью на YouTube-канале UFC.

"Когда ты лучший боец в мире, когда ты достаточно силен, когда у тебя есть деньги, когда ты знаменит, очень трудно сказать нет всем этим вещам. Это нелегко. Это нелегко – отказаться от 20-30-40 миллионов долларов. Но для меня это не самое главное, не самое важное. Это было непростое решение, но если оно принято – все, конец", – заявил Хабиб.

Тем самым спортсмен дал понять, что возвращаться на ринг больше не намерен.

Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру провел 29 поединков, одержав победу в каждом из них. Последний бой Хабиба состоялся осенью 2020 года. Тогда он одолел на ринге американца Джастина Гэтжи. На тот момент россиянину было 32 года.