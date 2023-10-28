ХАМАС отражает наземную израильскую атаку на севере сектора Газа
Сейчас на севере сектора Газа идут бои
28 октября 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Боевики ХАМАС отражают наземную израильскую атаку на севере сектора Газа. Об этом сообщает РБК.
Сейчас на севере сектора Газа идут бои. Атаку израильских сил отражают "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" – военное крыло организации. По их заявлению, наземное вторжение произошло в Бейт-Ханун и восточнее Аль-Бурейджа.
"Сейчас на месте идут ожесточенные столкновения", – подчеркнули в ХАМАС. Отметим, что ранее сразу несколько СМИ заявили, что ЦАХАЛ зашел в сектор Газа. Среди них были и крупные издания Haaretz и израильское Kan.
07:31:49 28-10-2023
Получай фашист гранату )))
08:27:54 28-10-2023
когда наши войска были в Афганистане, было спокойно, пока США туда Стингеры не завезли.
08:56:55 28-10-2023
Это все демократия по западному! Если бы Израиль соблюдал договоренности 1945-47 годов, и не выдавливал своих двоюродных братьев палестинцев с их родных земель, то все было бы мирно. Но Израиль попросил у Советского Союза огромный кредит на восстановление после ВОВ, мы не смогли им помочь... А вот Америка тут как тут!? С большим кредитом и распростёртыми объятиями - так Израиль и попал под влияние запада и в частности Америки!.. Мало того что израильтяне сами по себе агрессивный народец когда их много, это когда они по одному по два они улыбаются, а когда их много...! А Америка и рада стараться! Все что бы не делали американцы в любой стране, в итоге приводит к войне! Это горькая правда и истинное лицо капитализма доводить все дела в стране "колонии" до войны!!! У них все чинно благородно, все есть, а в подопечной стране и оружие от куда-то берется, и враждебные кланы... И в это время опстряпывать свои коммерческие делишки!!! Как то например качать нефть в бешеных количествах, или другие полезные ископаемые и ресурсы... Помахал пробиркой со стиральным порошком в ООН, хоп! и у тебя уже почти бесплатная нефть!... Ну и пофиг что какой-то страны на свете не стало! Жили они себе там тихо мирно жили, а теперь развалины... И это я ещё о религиозных разногласиях не сказал!? Хотя принцип тот же - разделяй и властвуй...!
09:51:00 28-10-2023
Гость (08:56:55 28-10-2023) Это все демократия по западному! Если бы Израиль соблюдал до... Да вы батенька антисемит ?
11:33:24 28-10-2023
Гость (08:56:55 28-10-2023) Это все демократия по западному! Если бы Израиль соблюдал до... вам бы сначала в школу походить, а уже потом о международной политике рассуждать, телевизионный вы наш
10:43:56 28-10-2023
Израиль во всей красе показывает свою нацистскую сущность. Удачи ХАМАС в отражении агрессии ...
08:53:50 30-10-2023
Чучмек (10:43:56 28-10-2023) Израиль во всей красе показывает свою нацистскую сущность. У... Пусть ХАМАС придет в ваш дом, тогда будете ходить с бородой, да по 5 раз в день головой в пол утыкаться, и вашего мнения никто спрашивать не будет от слова совсем, а ваша жена и дочери таскаться будут в хиджабе и без образования, ибо зачем низшему существу образование, главное детей рожать, без музыки и книг. Что-то правление ИГИЛ никому не понравился, в том числе и на Востоке, и вам тоже думаю не понравится. А ХАМАС младший брат ИГИЛа. И с каких пор террористов, которые убили 260 человек на фестивале и увезли более 100 заложников, представляют борцами за свободу, бандиты и есть бандиты.
14:56:11 28-10-2023
"- Наземная атака Израиля провалилась, в рядах противника имеются большие потери в живой силе и технике; - Противник попал в засады, подготовленные палестинским сопротивлением на нескольких направлениях; - Для отражения атаки были использованы ракеты «Корнет» и «Ясин»; - Израильтяне использовали вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя."
17:47:21 28-10-2023
Для отражения атаки были использованы ракеты «Корнет» и «Ясин» - у шароварных скакунов купили.