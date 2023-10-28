ХАМАС отражает наземную израильскую атаку на севере сектора Газа

Сейчас на севере сектора Газа идут бои

28 октября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Боевики ХАМАС отражают наземную израильскую атаку на севере сектора Газа. Об этом сообщает РБК.

Сейчас на севере сектора Газа идут бои. Атаку израильских сил отражают "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" – военное крыло организации. По их заявлению, наземное вторжение произошло в Бейт-Ханун и восточнее Аль-Бурейджа.

"Сейчас на месте идут ожесточенные столкновения", – подчеркнули в ХАМАС. Отметим, что ранее сразу несколько СМИ заявили, что ЦАХАЛ зашел в сектор Газа. Среди них были и крупные издания Haaretz и израильское Kan.