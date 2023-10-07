"Хамас" заявил о начале военной операции против Израиля
Она получила название "Наводнение Аль-Акса"
07 октября 2023, 14:27, ИА Амител
Движение Хамас объявило о начале военной операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса". Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил глава военного крыла организации Мухаммед ад-Дейф.
По его словам, в первый удар по позициям и укреплениям израильской армии было использовано свыше пяти тысяч ракет и снарядов. В заявлении подчеркивается, что народ возвращается к проекту создания государства – военное крыло призвало всех, у кого есть винтовка, взяться за оружие, "ибо время пришло".
Напомним, что рано утром радикалы из сектора Газа выпустили десятки ракет по территории Израиля. Армия обороны Израиля, также известная как ЦАХАЛ, сообщила о проникновении на территорию страны боевиков и "о режиме готовности к войне".
14:42:15 07-10-2023
Че там оне поделить никак не могут?
03:47:36 08-10-2023
... (14:42:15 07-10-2023) Че там оне поделить никак не могут? ... Территорию они поделить никак не могут после того, как лет 70-ть назад с одобрения и при поддержке Британии евреи отжали землю у палестинцев и образовали на этой отжатой земле государство Израиль.
10:42:15 08-10-2023
Мировое сообщество должно заявить о восстановлении целостности Палестины.