Хаски и фаер-шоу. "Нортек" устроил новогодний праздник для детей и взрослых

Шинный завод подарил детям сотрудников волшебное шоу

20 декабря 2023, 07:50, ИА Амител erid: LjN8Jzgch

Новогодний праздник на "Нортеке" / Фото: amic.ru

Барнаульский шинный завод "Нортек" уже по традиции провел большой новогодний праздник. В субботу, 16 декабря, несмотря на 20-градусный мороз, на аллее у памятника рабочему собрались десятки сотрудников предприятия с детьми. Для гостей приготовили фаер-шоу, выступления аниматоров, горячую еду и напитки, игры, мастер-классы, тир и многое другое. Amic.ru тоже стал участником праздника. Было весело.

Городок чудес

В этом году на аллее перед зданием шинного завода "Нортек" построили настоящий "Городок чудес" под названием "Шинополис" с играми и развлечениями. Тут и соревнование в тире на дротиках, и чеканка монет, и жонглирование, и игры на смекалку, и метание снарядов из катапульты.

Сладости за выполненные задания детям раздавал Леший. А Дед Мороз, Снегурочка, Кощей Бессмертный, Баба Яга и Снеговик развлекали гостей активными играми.

Новогодний праздник на "Нортеке" / Фото: amic.ru

Рядом оборудовали фотозону в виде циферблата, где и дети, и взрослые фотографировались с двумя очаровательными хаски. Чуть дальше можно было сделать селфи с аниматорами на ходулях. Желающих было много. А масштабное фаер-шоу и вовсе собрало толпу восторженных зрителей.

Ребята бегали и прыгали, а кто замерз – согревался чаем, какао и вкусняшками.

В теплом помещении проводили мастер-классы: как смастерить новогоднюю елку и игрушки из проволоки.

Новогодний праздник на "Нортеке" / Фото: amic.ru

Растем и развиваемся

Сотрудников и их детей с Новым годом поздравил технический директор "Нортека" Александр Баяндин. Он пожелал всем крепкого сибирского здоровья и счастья, а также поблагодарил за работу.

Журналистам Александр Баяндин рассказал, что такие праздники проходят уже не первый год, и "Нортек" организовывает их, чтобы коллектив не только работал, но и отдыхал, а дети с малых лет видели, где трудятся их мамы и папы.

"Традиции должны быть, чтобы дети ходили по производству, смотрели, где работают их родители. Может быть, кто-то также устроится на предприятие. Я сам тружусь уже 23-й год, мама отработала 35 лет – почти семейное дело. Коллектив у нас очень большой, приглашаем всех, кто хочет присоединиться", – рассказал Баяндин.

Сейчас в штате "Нортека" 2,3 тысячи человек, открыто более 400 вакансий. Год назад на предприятии произошел пожар, но восстановление идет полным ходом: объемы производства уже вернули до прежнего уровня, сейчас ремонтируют пострадавшее здание, скоро поступит новое оборудование.

Александр Баяндин / Фото: amic.ru

"Нортек" растет и развивается, заверил технический директор. Социальная политика тоже будет продолжена. Здесь уже планируют праздники на следующий год. Это и День защиты детей, и День знаний. А на Новый год, возможно, даже арендуют снегоходы, тогда гостей будет еще больше.

Но и сейчас уговаривать кого-то прийти на праздник не нужно, подчеркнул Александр Баяндин. Праздник многолюдный даже в мороз, ведь детям здесь очень нравится. А что может быть дороже улыбки ребенка.

Новогодний праздник на "Нортеке" / Фото: amic.ru

"Это объединяет работников"

Сборщик браслетов на заводе Анжела, которая пришла на праздник с двумя детьми, подчеркнула, что мероприятиями "Нортека" сотрудники всегда довольны.

"Руководство много всего организовывает для детей, и мы очень довольны. Развлечения есть на любой возраст – и малышам, и взрослым. Семьи идут сюда, чтобы дети виделись, встречались, общались. Это объединяет работников", – отметила она.

Анжела / Фото: amic.ru

Экономист "Нортека" Екатерина, которая пришла на праздник с сыном, считает, что самое главное – дух наступающего праздника. Здесь можно получить самый ценный праздничный подарок – новогоднее настроение.

"Детям в прошлом году понравилось играть во всех павильонах. Особенно рогатка. В этом году появились шарики новые, жонглеры. Есть хороший павильон с Лешим", – рассказала женщина.

Екатерина / Фото: amic.ru

Начальник лаборатории Татьяна и ее дети были в восторге от дружелюбных собак.

"В прошлом году тоже были собаки, сынок от них не отходил, и в этом году то же самое. Дети выполняют задания, получают призы, все довольны. Очень важно, что у нас есть такие праздники. Эмоции ребенка – самое ценное", – поделилась она.

Татьяна / Фото: amic.ru

Сборщик покрышек завода Кирилл и его сын особенно оценили тир. Вместе с "Нортеком" они празднуют Новый год уже не первый раз. И всегда все проходит на ура.

"И нечего, что мороз, – дети двигаются, согреваются чаем, все отлично. Атмосфера такая новогодняя", – поделился мужчина.

Кирилл / Фото: amic.ru

А вот руководитель группы по налоговому учету Ольга пришла на праздник с дочерью в первый раз. Она похвалила организаторов и отметила, что такие мероприятия нужны, потому что они объединяют коллектив.

"Дети общаются друг с другом, это очень важно. Благодарим руководство за такие мероприятия", – сказала Ольга.

Ольга / Фото: amic.ru

Напомним, "Нортек" – один из самых узнаваемых брендов в Алтайском крае. Компания производит около 300 позиций и наименований производственной линейки. На рынке производства шин "Нортек" занимает первое место по объему выпуска индустриальных шин, второе место по сельскохозяйственным шинам.

По вопросам вакансий обращайтесь по телефону 8 (963) 570 15-77 или через электронную почту user1908@ashk.ru.

ООО "Нортек"

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