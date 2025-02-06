Маяковский пропагандировал, Булгаков заставлял спорить, а Рахманинов записывался на грампластинки

06 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Памятник Маяковскому / Фото: unsplash.com

Личный бренд – это мощный инструмент продвижения в любой сфере. Но как делали себя узнаваемыми яркие личности прошлого, когда не было ни соцсетей, ни интернета в целом? Продюсер личных брендов Анастасия Заводная рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, какие методы популяризации использовали выдающиеся деятели искусства начала XX века и почему эти стратегии остаются актуальными.

Анастасия Заводная предлагает рассмотреть методы, которые использовали Владимир Маяковский, Сергей Рахманинов и Михаил Булгаков для популяризации своего имени.

По ее словам, одним из ключевых способов была публикация в периодических изданиях. Так, Маяковский активно печатался в газетах и журналах, где делился не только стихами, но и своими взглядами на искусство и политику.

"Например, читатели газеты "ЛЕФ" (Левый фронт искусств) могли познакомиться не только с его стихами, но и взглядами на искусство и политику. А гражданская позиция всегда вызывает интерес", – говорит Анастасия.

Еще одним важным инструментом продвижения были публичные выступления. Маяковский устраивал эмоциональные чтения стихов на улицах и площадях. Рахманинов гастролировал по миру, привлекая внимание к своему творчеству.

"Без многочисленных концертов он вряд ли бы получил мировую популярность, даже несмотря на виртуозное исполнение и эмоциональную глубину музыки", – отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что участие в инициативах и масштабных культурных акциях играло большую роль в популяризации личности. Рахманинов принимал участие в фестивалях, что позволяло ему не только выступать, но и обмениваться опытом с другими музыкантами.

"Маяковский использовал свое искусство как инструмент пропаганды революции, создавая агитационные плакаты и стихи, которые вдохновляли людей на действия", – говорит Анастасия.

При этом хайп и скандалы тоже были способом привлечения внимания. Булгаков не раз оказывался в центре внимания из-за произведений, вызывавших споры. Это только усиливало интерес к его личности.

Наконец, одной из технологических новинок, которую использовали для продвижения, стали грампластинки. Особенно их любил Рахманинов. Благодаря грамзаписям композитор получил широкую популярность за границей.

"Хочу отметить, что методы продвижения личного бренда в русской культуре двадцатого века были разнообразными и многогранными. И они во многом схожи с современными технологиями. Именно поэтому их надо изучать. Ведь все новое – это хорошо забытое старое", – подытожила Заводная.