Хэллоуин в России предложили переименовать в День жутких сказок и историй
Это решение, по мнению автора инициативы, позволит сохранить популярный праздник и успокоить патриотическую общественность
29 октября 2023, 18:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил переименовать Хэллоуин в России в День жутких сказок и историй. Его слова передает RT.
Нилов отметил, что ежегодно есть те, кто говорит о необходимости запретить праздник, а также те, кто требует оставить его в покое.
Решение с переименованием, по мнению Нилова, позволило бы и сохранить популярную у молодежи забаву, и успокоить патриотическую общественность.
"Так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье", – сказал Нилов.
19:42:13 29-10-2023
В каком-то регионе сказали проведем тыквенный спас...! О! Как?
20:06:57 29-10-2023
Кроме, как паразитировать на западном, ничего не умеют.
20:43:08 29-10-2023
Для чего? Переименование не меняет смысла. Бестолковое празднование ,ужасающие маски и другие отребуты. Отвращение вызывает завал никчёмным товаров на полках магазинов.
22:57:24 29-10-2023
Моя дочь 2000 г.р. была вынуждена обучаться английскому на платной основе, а не в 89 школе г.Барнаула т.к. нам очень часто меняли учителей (директор была неумная и пропихивала сыночка, создавала конфликтную ситуацию в педагогическом коллективе). На этих платных курсах детям навязывали празднование этого праздника с конкурсами костюмов. Мы относились к этой ситуации с юмором, и объясняли дочери, что это лучше поможет ей понять английский. В итоге, дочь закончила 124 лицей г.Барнаула и НГУ (факультет информационных технологий) и мы с ней великолепно живём в нашей православной вере.
08:01:48 30-10-2023
ost (22:57:24 29-10-2023) Моя дочь 2000 г.р. была вынуждена обучаться английскому на ... Ты предала Велеса и Ярило!
08:14:38 30-10-2023
Дичь какая! Как и весь этот типа праздник.
08:55:22 30-10-2023
Гость (08:14:38 30-10-2023) Дичь какая! Как и весь этот типа праздник. ... Праздник вполне нормальный, если что. Вполне себе языческий Самайн, на котором стало паразитировать христианство. Если покопаться, то и на Руси в этот день что-то праздновали - не могли не праздновать.
08:48:03 30-10-2023
Я не совсем понимаю смысл хейта этого мероприятия. Ну хорошо, вы не отмечаете этот день. У вас жизнь станет лучше? Я вот в пятницу пришел в Тринашку вообще по другому поводу) однако прикольно одетый персонал мне напомнил и о Хэллоуине, и о праздниках которые я не отмечаю, но поучаствовать в них прикольно.
11:15:10 30-10-2023
Гость (08:48:03 30-10-2023) Я не совсем понимаю смысл хейта этого мероприятия. Ну хорошо... У других жизнь станет хуже, если им запретить - в этом и смысл
12:30:43 30-10-2023
у нас и без этого хватает своей жути и страхов. народ в постоянном стрессе. Лучше что хорошее придумайте.
14:04:30 30-10-2023
Назвать черный-черный день. И рассказывать сказки из этой серии 😃