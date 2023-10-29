Хэллоуин в России предложили переименовать в День жутких сказок и историй

Это решение, по мнению автора инициативы, позволит сохранить популярный праздник и успокоить патриотическую общественность

29 октября 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил переименовать Хэллоуин в России в День жутких сказок и историй. Его слова передает RT.

Нилов отметил, что ежегодно есть те, кто говорит о необходимости запретить праздник, а также те, кто требует оставить его в покое.

Решение с переименованием, по мнению Нилова, позволило бы и сохранить популярную у молодежи забаву, и успокоить патриотическую общественность.