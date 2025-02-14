Хеппи-энд или завяли помидоры? Только вам решать, чем закончится история любви на amic.ru

Ане предстоит выяснить, появилась ли у Андрея другая

14 февраля 2025, 16:10, ИА Амител

Заключительный эпизод мини-сериала ко Дню всех влюбленных вышел на amic.ru.

Аня стоит перед важным выбором... Идти на встречу со своим возлюбленным Андреем или нет? Что ему сказать после недели игнора и недомолвок? И главное, что предстоит выяснить, – у него появилась другая?

Чем закончится эта история – зависит от вас! Переходите в чат с Аней – ваши ответы определят финал истории.

Напомним, интерактивный мини-сериал об Ане и Андрее, молодой паре из Барнаула, выходит в нашем Telegram-канале ежедневно с 10 февраля. А 14 февраля, в День всех влюбленных, состоится его финал.