Хештеги, эпичные видео и серии сторис. Как раскрутить свои соцсети?

Digital-агентство рассказывает об инструментах, которые влияют на охваты

15 ноября 2024, 13:40, ИА Амител erid: LjN8KLsy6

Лайки. Соцсети. Мобильный телефон / Фото: rawpixel.com on Freepik

Не только бренды, но и простые пользователи мечтают о лайках, репостах и комментариях, ведь это показатель их медиауспешности, признания креативности и в целом хорошая возможность для набора вирального охвата. Но как раскрутить свой аккаунт, если средства ограничены? Digital-агентство Zavod* делится "фишками", которые помогут привлечь аудиторию без дополнительных вложений.

Хештеги

Пересмотрите свое отношение к хештегам. В 2024 году их следует использовать не в качестве помощи при поисковых запросах, а, скорее, в роли ключевых слов для оптимизации контента. Для этого запомните простое правило трех:

три хештега по теме видео;

три хештега, которые отражают целевую аудиторию;

три хештега на тему желаемого контента, т.е. результат, который получит ваша аудитория.

Сторис

Сторис любят все, но далеко не все понимают, как их правильно использовать. А ведь при работе с ними тоже есть свои алгоритмы.

Например, сторис лучше выкладывать сразу серией, причем независимо от времени суток, но только после исчезновения старых (через 24 часа после публикации).

Сейчас пользователи смотрят истории не так охотно, как раньше. Поэтому чем меньше сторис вы будете выкладывать, тем больше охват соберете. А для дополнительного вовлечения стоит периодически приглашать к ответам на них в сообщения. Стикеры, кстати, на охваты никак не влияют, так что добавлять их на все фото и видео точно не стоит.

Видеоролики

Видеоконтент продолжает набирать популярность. Площадки помогают авторам собирать охваты, поэтому сбрасывать их со счетов точно не стоит, если вы решили работать над медиапопулярностью. А если вы еще и попадете в тренды, а лучше – создадите свой, то охваты и другие высокие показатели статистики вам обеспечены.

Так, в последнее время хорошо показывают себя "эпичные видео", когда авторы с самого начала намекают нам на эпичную концовку, а потом раскрывают суть от начала и до конца. Правда, без динамики и смешного/необычного/драматичного финала лайки вам вряд ли удастся собрать.

Digital-агентство Zavod

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: +7 (3852) 202-739

WA: +7-983-173-99-48

Сайт

* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод")

ИП Шаповалова А. Д.

Реклама