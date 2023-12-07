Хинштейн назвал причиной стрельбы в брянской школе халатное хранение оружия
Последний раз проверка условий хранения проводилась 5 января 2022 года
07 декабря 2023, 18:16, ИА Амител
Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе – халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Парламентарий напомнил, что одно из условий выдачи разрешения на оружие – доступ к нему должен иметь лишь владелец.
"Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью", – подчеркнул он.Он также рассказал, что отец девочки владел оружием легально. Срок разрешения на него истекал 16 ноября 2024 года, а последняя проверка условий хранения проходила почти два года назад: 5 января 2022 года.
18:22:23 07-12-2023
Если бы ружья не было, взяла бы нож. Здесь причина не в том, что ружье есть в доступе, а в том, что человека довели до такого состояния, что он и сам жить не хотел дальше, и обидчикам хотел отомстить.
10:26:23 08-12-2023
Гость (18:22:23 07-12-2023) Если бы ружья не было, взяла бы нож. Здесь причина не в том,... Согласен с Вами на миллион процентов!
18:23:54 07-12-2023
Все что угодно будут называть, но только не распущенность, вседозволенность, махровый эгоизм современных подростков. Дичайший детоцентризм, заигрывание и сюсюканье!
10:42:51 08-12-2023
Гость (18:23:54 07-12-2023) Все что угодно будут называть, но только не распущенность, в... Вы подростком были вообще???
18:27:38 07-12-2023
Не, ну хинштейну-то явно виднее! Иксперд по всем вопросам...
18:48:46 07-12-2023
То что в любую школу можно пронести ружье, так как все принятые меры не больше чем формальность, им конечно не в домек. Ведь по отчетам всё везде хорошо
19:13:05 07-12-2023
Гость (18:48:46 07-12-2023) То что в любую школу можно пронести ружье, так как все приня... Не ружье, так еще что под рукой окажется. Пару лет назад девочка в барнаульской школе канцелярским ножом (карандаши которым подтачивают) ткнула одноклассницу в руку.
18:49:08 07-12-2023
Вот и виновного нашли,быстренько осудить,дело в архив и сделать вид что разобрались с происшествием
19:22:28 07-12-2023
Ecли бы перочинным ножем изрезала, резонанс был бы больше. Перочинные ножи запретить.
00:07:34 08-12-2023
Что сделал Хинштейн, чтобы предотвратить эту трагедию? Причем здесь оружие отца? Виноват классный руководитель и другие учителя, которые также допустили эту трагедию. Думаю им было известно, что девочку травили в классе.
06:55:40 08-12-2023
Гость (00:07:34 08-12-2023) Что сделал Хинштейн, чтобы предотвратить эту трагедию? Приче... Никто девочку не травил, не поделила мальчика-одноклассника с другой одноклассницей, которая на год младше. Вторая убитая - это как раз та соперница и есть. А тяжело раненый - этот мальчик, которого не поделили. И кстати, в этом же классе вместе с ней училась ее сестра-близнец. Она ничего про травлю не знает. Да и они как минимум вдвоем всегда отпор могли бы дать. Тут не травля, тут гормоны.
11:29:34 08-12-2023
Гость (06:55:40 08-12-2023) Никто девочку не травил, не поделила мальчика-одноклассника ... Вы свечку держали? Естественно, школе выгоднее сказать, что никакой травли не было. Это ж отвечать придется.
06:57:00 08-12-2023
Отца отпустят, его вины нет. Бумаги на ствол в порядке, хранилось в сейфе. Она украла ключ от сейфа, и взяла дробовик без ведома.
07:16:24 08-12-2023
Родитель уснул или пошел в ванную, а в кармане ключи от сейфа.
07:45:18 08-12-2023
проверка условий хранения проводилась 5 января 2022 года --- и че? Должны каждый месяц проверять?
10:49:13 08-12-2023
А если трезвонить на каждом новостном утюге такие новости, остальные случаи то же грянут. Это же стереотип поведения навязываемый со всех СМИ!
11:37:14 08-12-2023
гость (10:49:13 08-12-2023) А если трезвонить на каждом новостном утюге такие новости, о... А умные люди говорят (брешут, наверное), что в Штатах, где такие случаи давно изучаются, пришли к выводу, что единой причины у них нет, причины всегда разные. То есть нельзя запретить что-то одно (например, рассказывать об этом) и получить волшебную таблетку. И что эти выводы очень не нравятся нашим. Которые как раз бы и хотели решить проблему, просто запретив что-то одно. Или не одно. Так что... Можно не рассказывать. Но не поможет.