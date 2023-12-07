Хинштейн назвал причиной стрельбы в брянской школе халатное хранение оружия

Последний раз проверка условий хранения проводилась 5 января 2022 года

07 декабря 2023, 18:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе – халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий напомнил, что одно из условий выдачи разрешения на оружие – доступ к нему должен иметь лишь владелец.

"Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью", – подчеркнул он.Он также рассказал, что отец девочки владел оружием легально. Срок разрешения на него истекал 16 ноября 2024 года, а последняя проверка условий хранения проходила почти два года назад: 5 января 2022 года.