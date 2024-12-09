Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

Новое сформируют лишь после выборов губернатора

09 декабря 2024, 16:52, ИА Амител

Александр Хинштейн / Фото: пресс-служба Кремля

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства. Как сообщает РИА Новости, теперь чиновники работают в статусе исполняющих обязанности.

"В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности [губернатора] об отставке правительства, поэтому, все коллеги, знайте, что работаете в качестве исполняющих обязанности", – заявил он во время оперативного совещания с курским правительством.

Новое правительство сформируют уже после проведения выборов губернатора.

Напомним, Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Хинштейна врио главы региона на прошлой неделе. Он заявлял, что в регионе необходимо кризисное управление.