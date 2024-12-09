НОВОСТИПроисшествия

Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

Новое сформируют лишь после выборов губернатора

09 декабря 2024, 16:52, ИА Амител

Александр Хинштейн / Фото: пресс-служба Кремля
Александр Хинштейн / Фото: пресс-служба Кремля

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства. Как сообщает РИА Новости, теперь чиновники работают в статусе исполняющих обязанности.

"В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности [губернатора] об отставке правительства, поэтому, все коллеги, знайте, что работаете в качестве исполняющих обязанности", – заявил он во время оперативного совещания с курским правительством.

Новое правительство сформируют уже после проведения выборов губернатора.

Напомним, Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Хинштейна врио главы региона на прошлой неделе. Он заявлял, что в регионе необходимо кризисное управление.

Политика Курская область
Читайте также в сюжете: Украинская армия в российских регионах

Комментарии 5

Avatar Picture
Грыша

17:22:01 09-12-2024

Ютуб включи Хинштейн...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:58:10 09-12-2024

Поражаюсь сколько бездельников,что не область-то правительство,что не район-ко куча замов города или района,а работы полный ноль,Пример выше,сидели кучу лет,целое правительство,надувало щеки,пришел новый начальник и оказалось по факту оно не работоспособное

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:13 10-12-2024

гость (17:58:10 09-12-2024) Поражаюсь сколько бездельников,что не область-то правительст... щас с места на место пересядут лялки будут ))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:29 09-12-2024

Ютуб выключил, а на большее то способен?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:39 09-12-2024

Кац только контужен

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров