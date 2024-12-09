Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
Новое сформируют лишь после выборов губернатора
09 декабря 2024, 16:52, ИА Амител
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства. Как сообщает РИА Новости, теперь чиновники работают в статусе исполняющих обязанности.
"В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности [губернатора] об отставке правительства, поэтому, все коллеги, знайте, что работаете в качестве исполняющих обязанности", – заявил он во время оперативного совещания с курским правительством.
Новое правительство сформируют уже после проведения выборов губернатора.
Напомним, Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Хинштейна врио главы региона на прошлой неделе. Он заявлял, что в регионе необходимо кризисное управление.
17:22:01 09-12-2024
Ютуб включи Хинштейн...
17:58:10 09-12-2024
Поражаюсь сколько бездельников,что не область-то правительство,что не район-ко куча замов города или района,а работы полный ноль,Пример выше,сидели кучу лет,целое правительство,надувало щеки,пришел новый начальник и оказалось по факту оно не работоспособное
07:51:13 10-12-2024
гость (17:58:10 09-12-2024) Поражаюсь сколько бездельников,что не область-то правительст... щас с места на место пересядут лялки будут ))
18:19:29 09-12-2024
Ютуб выключил, а на большее то способен?
19:32:39 09-12-2024
Кац только контужен