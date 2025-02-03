Хирургическое отделение откроется в алтайской краевой стоматологической поликлинике

Оно начнет работать уже в 2025 году

03 февраля 2025, 07:48, ИА Амител

Фото: https://t.me/popovmz

В алтайской краевой стоматологической поликлинике начнет работать хирургическое отделение. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Обращения о развитии амбулаторной хирургии в стоматологии неоднократно поступали в Минздрав Алтайского края.

"В горбольнице № 5 есть отделение челюстно-лицевой хирургии, но этого недостаточно", – подчеркнул Дмитрий Попов.

Решение об организации хирургического отделения в Алтайской краевой стоматологической поликлинике приняли в 2024 году. Ремонт помещений медучреждения, на который из краевого бюджета направили 14,6 млн рублей, завершен. Вторым этапом станет приобретение оборудования: стоматологических установок, а также наркозного и дыхательного аппаратов.

Работать хирургическое отделение начнет уже в 2025 году.