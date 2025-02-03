Хирургическое отделение откроется в алтайской краевой стоматологической поликлинике
Оно начнет работать уже в 2025 году
03 февраля 2025, 07:48, ИА Амител
В алтайской краевой стоматологической поликлинике начнет работать хирургическое отделение. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
Обращения о развитии амбулаторной хирургии в стоматологии неоднократно поступали в Минздрав Алтайского края.
"В горбольнице № 5 есть отделение челюстно-лицевой хирургии, но этого недостаточно", – подчеркнул Дмитрий Попов.
Решение об организации хирургического отделения в Алтайской краевой стоматологической поликлинике приняли в 2024 году. Ремонт помещений медучреждения, на который из краевого бюджета направили 14,6 млн рублей, завершен. Вторым этапом станет приобретение оборудования: стоматологических установок, а также наркозного и дыхательного аппаратов.
Работать хирургическое отделение начнет уже в 2025 году.
09:48:19 03-02-2025
на фото, не пойму...
допрос, или расстрел...?!
21:43:50 03-02-2025
Гость (09:48:19 03-02-2025) на фото, не пойму...допрос, или расстрел...?!... Отбор на ночное дежурство.
19:55:17 03-02-2025
Страшное место это ЧЛХ. Но когда совсем кирдык, помогут, как смогут.