Хищная птица украла милую собачку в Сибири

Предположительно, на собаку напал коршун

20 июня 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кемеровской области большая птица на улице схватила и унесла щенка йоркширского терьера, пишет "Сибдепо".

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Предположительно, на собаку напал коршун. Хозяева надеются, что она еще жива и просят помощи в поиске.

По словам местных жителей, в последнее время хищные птицы стали чаще залетать в город и охотиться на маленьких собак.

"Нашего тоже чуть не утащили. Теперь на поводке и только между высотками гуляем", – отметили в паблике "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112".

Ранее в Заринске жильцы многоэтажки с балкона покормили колбасой стаю коршунов.