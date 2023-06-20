Хищная птица украла милую собачку в Сибири
Предположительно, на собаку напал коршун
20 июня 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Кемеровской области большая птица на улице схватила и унесла щенка йоркширского терьера, пишет "Сибдепо".
Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Предположительно, на собаку напал коршун. Хозяева надеются, что она еще жива и просят помощи в поиске.
По словам местных жителей, в последнее время хищные птицы стали чаще залетать в город и охотиться на маленьких собак.
"Нашего тоже чуть не утащили. Теперь на поводке и только между высотками гуляем", – отметили в паблике "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112".
Ранее в Заринске жильцы многоэтажки с балкона покормили колбасой стаю коршунов.
11:22:50 20-06-2023
Теперь на поводке---- ну так на улице всегда надо на поводке, тогда ни с собачкой, ни с окружающими ничего случаться не будет)
11:24:31 20-06-2023
коршуны часто этих мелких шавок тягают
11:25:55 20-06-2023
Да и пёс с ней.
11:28:02 20-06-2023
Прошлым летом коршун со двора кота утощил. А щенка этой недособаки ему как на раз-два. А вы вообще заметили, сколько коршунов в городе развелось?
12:22:37 20-06-2023
Гость (11:28:02 20-06-2023) Прошлым летом коршун со двора кота утощил. А щенка этой недо... Может, хоть популяцию голубей уменьшат.
11:33:57 20-06-2023
Надо коптер потяжелее нарядить под хищника и бездомышей с его помощью ликвидировать.
13:18:53 20-06-2023
Живодёр (11:33:57 20-06-2023) Надо коптер потяжелее нарядить под хищника и бездомышей с ег... себя ликвидируй
12:44:32 20-06-2023
Видел как у компании на берегу в затоне коршун сверху на мангал с шашлыком ринулся. Крыльями по лицам ударил и мясо наполовину отнял. Романтика.
13:49:51 20-06-2023
У нас на даче бабушка купила утку, положила на стол на улице и на минуту зашла в дом. Коршун сидел на столбе. За секунду спикировал и утащил утку. Бабушка выскочила и только помахала рукой ему.
16:26:24 20-06-2023
Ау нас коршуны втроем годовалого поросенка утащили, честно грю
16:35:30 20-06-2023
Всегда в деревне защищали мелких животных, кур, гусей от коршунов. А тут какая то собачка.