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Хищная птица украла милую собачку в Сибири

Предположительно, на собаку напал коршун

20 июня 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Кемеровской области большая птица на улице схватила и унесла щенка йоркширского терьера, пишет "Сибдепо".

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Предположительно, на собаку напал коршун. Хозяева надеются, что она еще жива и просят помощи в поиске.

По словам местных жителей, в последнее время хищные птицы стали чаще залетать в город и охотиться на маленьких собак.

"Нашего тоже чуть не утащили. Теперь на поводке и только между высотками гуляем", – отметили в паблике "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112".

Ранее в Заринске жильцы многоэтажки с балкона покормили колбасой стаю коршунов.

питомцы Кемеровская область

Комментарии 11

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Гость

11:22:50 20-06-2023

Теперь на поводке---- ну так на улице всегда надо на поводке, тогда ни с собачкой, ни с окружающими ничего случаться не будет)

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Гость

11:24:31 20-06-2023

коршуны часто этих мелких шавок тягают

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Гость

11:25:55 20-06-2023

Да и пёс с ней.

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Гость

11:28:02 20-06-2023

Прошлым летом коршун со двора кота утощил. А щенка этой недособаки ему как на раз-два. А вы вообще заметили, сколько коршунов в городе развелось?

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Гость

12:22:37 20-06-2023

Гость (11:28:02 20-06-2023) Прошлым летом коршун со двора кота утощил. А щенка этой недо... Может, хоть популяцию голубей уменьшат.

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Живодёр

11:33:57 20-06-2023

Надо коптер потяжелее нарядить под хищника и бездомышей с его помощью ликвидировать.

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Гость

13:18:53 20-06-2023

Живодёр (11:33:57 20-06-2023) Надо коптер потяжелее нарядить под хищника и бездомышей с ег... себя ликвидируй

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Гость

12:44:32 20-06-2023

Видел как у компании на берегу в затоне коршун сверху на мангал с шашлыком ринулся. Крыльями по лицам ударил и мясо наполовину отнял. Романтика.

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Гость

13:49:51 20-06-2023

У нас на даче бабушка купила утку, положила на стол на улице и на минуту зашла в дом. Коршун сидел на столбе. За секунду спикировал и утащил утку. Бабушка выскочила и только помахала рукой ему.

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Гость

16:26:24 20-06-2023

Ау нас коршуны втроем годовалого поросенка утащили, честно грю

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Гость

16:35:30 20-06-2023

Всегда в деревне защищали мелких животных, кур, гусей от коршунов. А тут какая то собачка.

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