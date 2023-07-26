Хищные птицы съели редких черных аистят в алтайском Обском заказнике

Птенцам много пришлось пережить за свою короткую жизнь

26 июля 2023, 11:01, ИА Амител

В Обском заказнике погибли черные аистята, которые родились в конце июня, сообщил госинспектор "Алтайприроды" Владимир Меновщиков на своей странице во "ВКонтакте".

"Им много пришлось пережить за свою короткую жизнь: непогоду, нападения коршунов, когда погибли два птенца, и вот сейчас, когда два оставшихся птенца стали такими большими и, казалось бы, что все опасности позади, появился орлан-белохвост", – написал Меновщиков.

Ранее эколог сообщил, что в 2023 году на территории Обского заказника черные аисты загнездились лишь в одном из двух ранее укрепленных гнезд. Пара аистов вывела там тех самых четырех птенцов.

В комментариях к записи отметили, что в Косихинском районе, куда также прилетают черные аисты, в этом году птенцы на двух гнездах тоже не выжили. Предположительно, такая ситуация в крае связана с увеличением числа хищников.