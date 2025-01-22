Хиты культовой американской рок-группы Nirvana прозвучат в Барнауле
В честь дня рождения Курта Кобейна струнный оркестр Hard Rock Orchestra даст большой концерт хитов главных героев гранжа
22 января 2025, 20:00, ИА Амител
Невозможно себе представить рок-сцену 90-х без Nirvana и ее лидера – кумира миллионов Курта Кобейна. Nirvana – один из самых влиятельных и знаковых музыкальных коллективов всех времен. Их музыка стала саундтреком для целого поколения, а лидер коллектива – иконой. За свою недолгую жизнь Кобейн изменил ландшафт рок-музыки и внес неоценимый вклад в поп-культуру в целом.
9 марта в ДК Барнаула прозвучат шедевры со всех трех пластинок Nirvana. От андеграундного Bleach и прорывного Nevermind до юбилейного In Utero. От лиричной About a Girl до душераздирающей Heart-Shaped Box. Зрители с головой окунутся в неподдельную романтику девяностых под трогательную мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей.
Hard Rock Orchestra – это сайд-проект известного на весь мир симфонического оркестра RockestraLive. Коллектив с 2018 года дал множество концертов по всей стране от Санкт-Петербурга до Магадана. Ежегодные выступления в Кремлевском дворце собирают аншлаги из любителей рок-музыки. Ребята частые гости на Первом канале и в эфире федеральных радиостанций.
"Перенесемся вместе во времена, когда музыка была настолько честной и искренней, что разрывала сердца миллионов..." – говорят организаторы.
Возрастное ограничение – 12+
23:57:50 22-01-2025
Курта Кобейна переворачивается в гробу от всего этого. Люди портят гранж! Такими выступлениями.
07:48:40 23-01-2025
User (23:57:50 22-01-2025) Курта Кобейна переворачивается в гробу от всего этого. Люди ... Да какой там гроб! Сгнило всё уже, вместе с гранджем. Нет уже никакого гранджа
10:22:46 23-01-2025
Не надо такие дифирамбы самоубийце и его музыке петь... Нирвана- группа одной песни и это всё, что понял Кобэйн перед тем, как застрелиться.
01:45:03 24-01-2025
Гость (10:22:46 23-01-2025) Не надо такие дифирамбы самоубийце и его музыке петь... Нирв... Одной песни? Если слышали одну, то вопросы не к группе.