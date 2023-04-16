ХК "Динамо Алтай" дома проиграл третью встречу финала Кубка Федерации

14 апреля на матч в "Титов Арену" пришло 4000 болельщиков

16 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" на домашнем льду проиграли третью встречу финала Кубка Федерации самарскому ЦСК ВВС. Матч финальной серии турнира состоялся 14 апреля в Барнауле и завершился поражением хозяев – 1:4.

Встреча с волжанами вызвала большой ажиотаж у барнаульских любителей хоккея. На трибунах "Титов-Арены" собрались 4000 болельщиков. В первые 40 минут игры они не увидели заброшенных шайб. Основные голевые события пришлись на заключительную десятиминутку третьего периода.

Самарцам удалось открыть счет на исходе 50 минуты. Ворота Семена Шарабарина распечатал Денис Давыдов – 0:1. Затем в течение нескольких минут гости отличились вновь. За три минуты до финальной сирены наставник барнаульцев Артемий Лакиза заменил вратаря на шестого полевого игрока, но самарцам удалось поразить пустые ворота хозяев – 0:3.

За 2:15 до окончания встречи Артур Егоров в равных составах сумел отыграть один гол. Барнаульцы вновь сняли Шарабарина с игры в надежде уйти от поражения. Однако за минуту и 7 секунд до сирены "лётчики" вновь забросили шайбу в пустые ворота динамовцев – 1:4.

Таким образом, ЦСК ВВС повел в серии до четырех побед – 2:1.