ХК "Динамо-Алтай" проиграл казанскому "Барсу"
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда
14 декабря 2023, 14:30, ИА Амител
Хоккеисты "Динамо-Алтая" в гостях проиграли казанскому "Барсу". Матч чемпионата ВХЛ состоялся поздним вечером 13 декабря по алтайскому времени и завершился поражением барнаульцев с минимальным результатом 2:3.
В первом периоде динамовцы повели в счете. На последней минуте стартового отрезка игры шайбу в ворота казанцев отправил Максим Неволин.
Во второй двадцатиминутке хозяева льда дважды поразили ворота голкипера барнаульцев Арсения Цыбы и вышли вперед. Но на исходе второго периода нападающий алтайской команды Александр Когалев восстановил равновесие.
В первой же смене заключительной трети матча хозяева льда вновь вышли вперед и счет 3:2 в пользу "Барса" сохранился до финальной сирены.
Пока в свой дебютный сезон в чемпионате ВХЛ "Динамо-Алтай" занимает 21-е место из 29 участников турнира.
Следующий матч барнаульцы проведут завтра, 15 декабря, в Пензе против местного "Дизеля", который располагается на 24-й строке турнирной таблицы.
14:54:19 14-12-2023
Ну а как хотели? Там школа ,есть МХЛ , 2005 год забивал нам ,а 2005 год в Барнауле выпустили из ЮХЛ и все.
19:38:08 14-12-2023
Тяжело нашим парням, но мы на них надеемся.