ХК "Динамо-Алтай" проиграл казанскому "Барсу"

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда

14 декабря 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" в гостях проиграли казанскому "Барсу". Матч чемпионата ВХЛ состоялся поздним вечером 13 декабря по алтайскому времени и завершился поражением барнаульцев с минимальным результатом 2:3.

В первом периоде динамовцы повели в счете. На последней минуте стартового отрезка игры шайбу в ворота казанцев отправил Максим Неволин.

Во второй двадцатиминутке хозяева льда дважды поразили ворота голкипера барнаульцев Арсения Цыбы и вышли вперед. Но на исходе второго периода нападающий алтайской команды Александр Когалев восстановил равновесие.

В первой же смене заключительной трети матча хозяева льда вновь вышли вперед и счет 3:2 в пользу "Барса" сохранился до финальной сирены.

Пока в свой дебютный сезон в чемпионате ВХЛ "Динамо-Алтай" занимает 21-е место из 29 участников турнира.

Следующий матч барнаульцы проведут завтра, 15 декабря, в Пензе против местного "Дизеля", который располагается на 24-й строке турнирной таблицы.