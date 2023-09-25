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"Хлебное место". Жителям Тальменки рассказали о вакансиях на краевом предприятии

Потенциальные работники смогли лично задать интересующие вопросы работодателю и получить на них ответы

25 сентября 2023, 12:15, ИА Амител

Предприятие "Алтайхлеб" / Фото предоставлено компанией
Предприятие "Алтайхлеб" / Фото предоставлено компанией

Несмотря на большое разнообразие интернет-ресурсов по поиску работы, в Алтайском крае пользуется популярностью и офлайн-формат – встречи работодателей и соискателей. Например, недавно такую провели в Центре занятости Тальменского района. О своих вакансиях рассказали представители ООО "Алтайхлеб".

Получить работу уже "сегодня"

Специалисты познакомили потенциальных работников с компанией, продемонстрировали фильм о производстве выпускаемой продукции, а также рассказали о специфике вакантных должностей. 

Как говорят в "Алтайхлебе", для любой компании очень важно общаться с потенциальными сотрудниками. Потому что это позволяет напрямую задать интересующие вопросы, получить ответы, обсудить условия труда и в итоге найти подходящую вакансию.

Такой способ сотрудничества выгоден обеим сторонам: работодатели могут существенно сократить срок поиска необходимых сотрудников, а соискатели получают возможность оперативного оформления приема на работу.

Вакансии, предложенные жителям Тальменки

"Алтайхлеб" предложил следующие вакансии:

  • тестовод;
  • пекарь;
  • повар;
  • изготовитель пищевых полуфабрикатов;
  • мойщик производственных помещений;
  • грузчик;
  • упаковщик;
  • оператор линии.

А еще организация готова принять на работу людей с инвалидностью, а также иностранных граждан.

Специалисты рассказали о возможностях трудоустройства по каждой вакансии, о карьерном росте в компании и уже готовы принять на производственную практику будущих сотрудников.

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