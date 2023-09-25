"Хлебное место". Жителям Тальменки рассказали о вакансиях на краевом предприятии

Потенциальные работники смогли лично задать интересующие вопросы работодателю и получить на них ответы

25 сентября 2023, 12:15, ИА Амител

Предприятие "Алтайхлеб" / Фото предоставлено компанией

Несмотря на большое разнообразие интернет-ресурсов по поиску работы, в Алтайском крае пользуется популярностью и офлайн-формат – встречи работодателей и соискателей. Например, недавно такую провели в Центре занятости Тальменского района. О своих вакансиях рассказали представители ООО "Алтайхлеб".

Получить работу уже "сегодня"

Специалисты познакомили потенциальных работников с компанией, продемонстрировали фильм о производстве выпускаемой продукции, а также рассказали о специфике вакантных должностей.

Как говорят в "Алтайхлебе", для любой компании очень важно общаться с потенциальными сотрудниками. Потому что это позволяет напрямую задать интересующие вопросы, получить ответы, обсудить условия труда и в итоге найти подходящую вакансию.

Такой способ сотрудничества выгоден обеим сторонам: работодатели могут существенно сократить срок поиска необходимых сотрудников, а соискатели получают возможность оперативного оформления приема на работу.

Вакансии, предложенные жителям Тальменки

"Алтайхлеб" предложил следующие вакансии:

тестовод;

пекарь;

повар;

изготовитель пищевых полуфабрикатов;

мойщик производственных помещений;

грузчик;

упаковщик;

оператор линии.

А еще организация готова принять на работу людей с инвалидностью, а также иностранных граждан.

Специалисты рассказали о возможностях трудоустройства по каждой вакансии, о карьерном росте в компании и уже готовы принять на производственную практику будущих сотрудников.