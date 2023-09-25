"Хлебное место". Жителям Тальменки рассказали о вакансиях на краевом предприятии
Потенциальные работники смогли лично задать интересующие вопросы работодателю и получить на них ответы
25 сентября 2023, 12:15, ИА Амител
Несмотря на большое разнообразие интернет-ресурсов по поиску работы, в Алтайском крае пользуется популярностью и офлайн-формат – встречи работодателей и соискателей. Например, недавно такую провели в Центре занятости Тальменского района. О своих вакансиях рассказали представители ООО "Алтайхлеб".
Получить работу уже "сегодня"
Специалисты познакомили потенциальных работников с компанией, продемонстрировали фильм о производстве выпускаемой продукции, а также рассказали о специфике вакантных должностей.
Как говорят в "Алтайхлебе", для любой компании очень важно общаться с потенциальными сотрудниками. Потому что это позволяет напрямую задать интересующие вопросы, получить ответы, обсудить условия труда и в итоге найти подходящую вакансию.
Такой способ сотрудничества выгоден обеим сторонам: работодатели могут существенно сократить срок поиска необходимых сотрудников, а соискатели получают возможность оперативного оформления приема на работу.
Вакансии, предложенные жителям Тальменки
"Алтайхлеб" предложил следующие вакансии:
- тестовод;
- пекарь;
- повар;
- изготовитель пищевых полуфабрикатов;
- мойщик производственных помещений;
- грузчик;
- упаковщик;
- оператор линии.
А еще организация готова принять на работу людей с инвалидностью, а также иностранных граждан.
Специалисты рассказали о возможностях трудоустройства по каждой вакансии, о карьерном росте в компании и уже готовы принять на производственную практику будущих сотрудников.
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